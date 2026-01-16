ŠPANIJA RAZBILA CRNU GORU: "Furija" pokazala snagu, evo šta to znači za Srbiju

PRVU utakmicu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu u vaterpolu odigrani su Španija i Crna Gora. "Furija" je deklasirala rivala sa 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1).

FOTO: Profimedia

Ovaj meč je bio važan i za Srbiju, jer je aktuelni svestki i evropski šampion trijumfom zadržao šanse za plasman u polufinale.

Španija je pitanje pobednika rešila posle prvog poluvremena kad je imala velikih šest golova prednosti - 9:3.

"Furija" je i u nastavku bila furiozna, osim u poslednjoj četvrtini kad je spustila gas, ali izabranici Dejana Savića su taj deo meča dobili samo samo 0:1.

Španija posle ove pobede ima šest bodova, koliko i Mađarska koja tek treba da igra prvu utakmicu druge faze.

Srbija ima pet bodova, i "delfine" takođe očekuje duel sa Francuskom koji je na programu ovog petka od 20.30.

