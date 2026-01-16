ŠPANIJA RAZBILA CRNU GORU: "Furija" pokazala snagu, evo šta to znači za Srbiju
PRVU utakmicu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu u vaterpolu odigrani su Španija i Crna Gora. "Furija" je deklasirala rivala sa 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1).
Ovaj meč je bio važan i za Srbiju, jer je aktuelni svestki i evropski šampion trijumfom zadržao šanse za plasman u polufinale.
Španija je pitanje pobednika rešila posle prvog poluvremena kad je imala velikih šest golova prednosti - 9:3.
"Furija" je i u nastavku bila furiozna, osim u poslednjoj četvrtini kad je spustila gas, ali izabranici Dejana Savića su taj deo meča dobili samo samo 0:1.
Španija posle ove pobede ima šest bodova, koliko i Mađarska koja tek treba da igra prvu utakmicu druge faze.
Srbija ima pet bodova, i "delfine" takođe očekuje duel sa Francuskom koji je na programu ovog petka od 20.30.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
HUMSKA PODRHTAVA! Albert Nađ novi sportski direktor Partizana
16. 01. 2026. u 15:01
GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)
16. 01. 2026. u 13:09
TRAŽIO GA PARTIZAN, A ON NAŠAO NOVO ZANIMANjE: Fudbaler uhapšen zbog prodaje droge
16. 01. 2026. u 12:33
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)