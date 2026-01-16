Ostali sportovi

ŠPANIJA RAZBILA CRNU GORU: "Furija" pokazala snagu, evo šta to znači za Srbiju

Časlav Vuković

16. 01. 2026. u 17:09

PRVU utakmicu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu u vaterpolu odigrani su Španija i Crna Gora. "Furija" je deklasirala rivala sa 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1).

ШПАНИЈА РАЗБИЛА ЦРНУ ГОРУ: Фурија показала снагу, ево шта то значи за Србију

FOTO: Profimedia

Ovaj meč je bio važan i za Srbiju, jer je aktuelni svestki i evropski šampion trijumfom zadržao šanse za plasman u polufinale.

Španija je pitanje pobednika rešila posle prvog poluvremena kad je imala velikih šest golova prednosti - 9:3.

"Furija" je i u nastavku bila furiozna, osim u poslednjoj četvrtini kad je spustila gas, ali izabranici Dejana Savića su taj deo meča dobili samo samo 0:1.

Španija posle ove pobede ima šest bodova, koliko i Mađarska koja tek treba da igra prvu utakmicu druge faze.

Srbija ima pet bodova, i "delfine" takođe očekuje duel sa Francuskom koji je na programu ovog petka od 20.30.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer sahranio Novaka Đokovića

AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića