SRBIJA UVEK UZ ŠKOLARCE: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova ugostio Tanaskovića
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev, sa saradnicima, sastao se sa proslavljenim srpskim odbojkašem, aktuelnim predsednikom Međunarodne federacije školskog sporta (ISF) i predsednikom Saveza za školski sport Srbije, Željkom Tanaskovićem.
Tokom sastanka istaknut je naročit značaj sistemskog bavljenja sportom dece i mladih, kroz programe koji se realizuju pod okriljem ove organizacije, a koji imaju ključnu ulogu u pravilnom, zdravom i sveobuhvatnom razvoju školaraca.
Posebno je naglašeno da Republika Srbija godinama unazad snažno podržava razvoj školskog sporta, kako kroz institucionalnu podršku, tako i kroz finansiranje programa i takmičenja koja su besplatna za učenike, čime se obezbeđuje jednaka dostupnost sportskih aktivnosti školarcima.
Takođe je istaknuto da je Srbija već dugi niz godina prepoznata kao pouzdan i uspešan organizator velikih nacionalnih i međunarodnih školskih sportskih događaja, čime dodatno potvrđuje svoju posvećenost razvoju školskog sporta i promociji zdravih stilova života među mladima. Prošle godine Zlatibor je bio domaćin jednog od najvećih događaja na svetu, Svetske Školarijade, koja je okupila preko 4.000 učesnika u 22 sporta.
