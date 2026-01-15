RUKOMETAŠI SRBIJE OSTALI ZATEČENI: Evo šta im je stiglo pred meč sa Španijom na startu Evropskog prvenstva!
Srbija i Španija "otvaraju" Evropsko prvenstvo u rukometu, a neposredno pred tu utakmicu, čiji prenos možete da pratite na portalu "Novosti", našim reprezentativcima je stiglo jedno iznenađenje.
I to veliko.
Naime, njihove porodice su snimile krajnje dirljiv snimak, a tu video-podršku možete i vi da pogledate:
Ako vas rukomet zanima, ako vas sport zanima - sve ono najvažnije i najzanimljivije o tome - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
