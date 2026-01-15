Ostali sportovi

RUKOMETAŠI SRBIJE OSTALI ZATEČENI: Evo šta im je stiglo pred meč sa Španijom na startu Evropskog prvenstva!

Новости онлине

15. 01. 2026. u 16:59

Srbija i Španija "otvaraju" Evropsko prvenstvo u rukometu, a neposredno pred tu utakmicu, čiji prenos možete da pratite na portalu "Novosti", našim reprezentativcima je stiglo jedno iznenađenje.

РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ ОСТАЛИ ЗАТЕЧЕНИ: Ево шта им је стигло пред меч са Шпанијом на старту Европског првенства!

FOTO: RSS

I to veliko.

Naime, njihove porodice su snimile krajnje dirljiv snimak, a tu video-podršku možete i vi da pogledate:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @rukomet_muskarci_rss

Ako vas rukomet zanima, ako vas sport zanima - sve ono najvažnije i najzanimljivije o tome  - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)