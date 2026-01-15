TRAGEDIJA: Preminula mlada atletičarka Iva Jović (18)
TUŽNE vesti stižu iz Hrvatske. Mlada atletičarka Iva Jović preminula je u 18. godini.
Ovu vest objavio je na Fejsbuk nalogu Hrvatski akademski atletski klub Mladost, čija ja pomenuta atletičarka bila član.
- S velikom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović.
Iznenada je preminula u utorak.
Na poslednjem takmičenju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila lični rekord u dalju. Taj uspeh izmamio je na njenom licu osmeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvek častila – i koji je uvek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski.
U posljednoj bitci, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače nego ikada. Borila se hrabro do samog kraja – i sigurni smo, s osehom.
Iva sada nastavlja da trči nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u pomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom delili i hrabro boriti u bitkama većim od sportskih koje nam priprema život.
Ispraćaj naše voljene Ive biće u utorak 20. januara u 12.40 u krematorijumu na Mirogoju.
Volimo te. Počivaj u miru - napisali su iz Hrvatskog akademskog atletskog kluba Mladost.
