Ostali sportovi

TRAGEDIJA: Preminula mlada atletičarka Iva Jović (18)

Новости онлине

15. 01. 2026. u 15:37

TUŽNE vesti stižu iz Hrvatske. Mlada atletičarka Iva Jović preminula je u 18. godini.

ТРАГЕДИЈА: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић (18)

Foto: Facebook/Haak Mladost Zagreb

Ovu vest objavio je na Fejsbuk nalogu Hrvatski akademski atletski klub Mladost, čija ja pomenuta atletičarka bila član.

- S velikom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović.

Iznenada je preminula u utorak.

Na poslednjem takmičenju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila lični rekord u dalju. Taj uspeh izmamio je na njenom licu osmeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvek častila – i koji je uvek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski.

U posljednoj bitci, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače nego ikada. Borila se hrabro do samog kraja – i sigurni smo, s osehom.

Iva sada nastavlja da trči nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u pomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom delili i hrabro boriti u bitkama većim od sportskih koje nam priprema život.

Ispraćaj naše voljene Ive biće u utorak 20. januara u 12.40 u krematorijumu na Mirogoju.

Volimo te. Počivaj u miru - napisali su iz Hrvatskog akademskog atletskog kluba Mladost.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ROĐEN KAO BEHLJULJ BEHLJULJI: Zašto je Beki promenio ime

ROĐEN KAO BEHLjULj BEHLjULjI: Zašto je Beki promenio ime