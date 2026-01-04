Ostali sportovi

MOMAK KOJI PIŠE ISTORIJU: Luk Litler odbranio titulu svetskog šampiona u pikadu

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 08:10

Engleski pikado igrač Luk Litler odbranio je titulu svetskog šampiona, pošto je večeras u finalu u Londonu pobedio Holanđanina Gijana van Vena rezultatom 7:1 u setovima.

МОМАК КОЈИ ПИШЕ ИСТОРИЈУ: Лук Литлер одбранио титулу светског шампиона у пикаду

FOTO: Tanjug/AP

Litler (18) je bio ubedljiv u trećem uzastopnom finalu Svetskog prvenstva i odbranio titilu šampiona protiv prvaka Evrope Van Vena koji se prvi put našao u finalu.

Engleski igrač prošle godine sa 17 godina postao najmađi šampion sveta u pikadu.

On je trijumfom na Svetskom prvenstvu ove godine osvojio milion funti, dok je njegovom protivniku pripalo 400.000.

