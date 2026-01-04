MOMAK KOJI PIŠE ISTORIJU: Luk Litler odbranio titulu svetskog šampiona u pikadu
Engleski pikado igrač Luk Litler odbranio je titulu svetskog šampiona, pošto je večeras u finalu u Londonu pobedio Holanđanina Gijana van Vena rezultatom 7:1 u setovima.
Litler (18) je bio ubedljiv u trećem uzastopnom finalu Svetskog prvenstva i odbranio titilu šampiona protiv prvaka Evrope Van Vena koji se prvi put našao u finalu.
Engleski igrač prošle godine sa 17 godina postao najmađi šampion sveta u pikadu.
On je trijumfom na Svetskom prvenstvu ove godine osvojio milion funti, dok je njegovom protivniku pripalo 400.000.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
(KONAČNO) DOBRE VESTI ZA PARTIZAN: Javio se klub koji želi veliki promašaj crno-belih
02. 01. 2026. u 08:37
HAOS U PARTIZANU, TINjA RAT? Predrag Mijatović progovorio o sukobu sa Dankom Lazovićem
31. 12. 2025. u 19:33
OGLASIO SE SRĐAN BLAGOJEVIĆ! Evo zbog čega je tužio Partizan
31. 12. 2025. u 09:47
GROBARI U NEVERICI! Bivši igrač Crvene zvezde postaje trener u fudbalskom klubu Partizan
31. 12. 2025. u 07:47
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)