ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće

Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.

Foto arhiva VN

I, taj tekst glasi ovako:

"Bivši slovenački skijaš Bojan Križaj (68) bio je sjajan sportista, a naročito se isticao svojim nastupima u slalomu.

Ostvario je i prvu pobedu jugoslovenskog takmičara u Svetskom skijaškom kupu. Bilo je to 1980. godine u Vengenu, a njegov je trijumf izazvao euforiju širom bivše države.

Slovenac je profesionalno skijao čak 12 godina, a tokom tog vremena ostvario je brojne uspehe. Okitio ih je 1987. godine kada je uzeo mali kristalni globus u slalomu. Imao je čast da položi zastavu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.

Ipak, svemu dobrom brzo dođe kraj, a naročito je to slučaj kada su u pitanju karijere profesionalnih sportista.

Križaj se nakon sportskih, odlučio baciti u poslovne vode. Za razliku od prvog poziva, u svom narednom poduhvatu nije imao sreće.

Milionska dugovanja

Uskoro je grcao u finansijskim problemima, a kolale su priče o bankrotu. Slovenački sud je potvrdio da Križajeva dugovanja nakon niza propalih poslovnih poduhvata dosežu ukupni iznos od 1,7 milion evra.

Ovakav razvoj događaja značio je veliku promenu za nekad slavnog skijaša. Njegova raskošna kuća u Austriji završila je na prodaji.

Trgovina ljudima u njegovoj kući?

Takođe, zbog tog zdanja završio je na sudu s obzirom na sumnju da je kuću unajmljivala kriminalna grupa. Slovenski Reporter pisao je o trgovini ljudima koja se tamo odvijala, a Križaj nije ponudio objašnjenje", piše "Večernji".

