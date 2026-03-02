UDAR NA AGRESORA: Narod juriša na američku ambasadu (VIDEO)
PROIRANSKI demonstranti u Iraku pokušavaju da dođu do ambasade SAD.
Policija se obračunava sa demonstrantima.
Snimci sa društvenih mreža prikazuju automobile zaglavljene u saobraćajnim gužvama, demonstrante koji trče između njih i haos u gomili.
Takođe, osoblje ambasade SAD u Jordanu napustilo je prostor ambasade zbog pretnje.
