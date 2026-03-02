Svet

UDAR NA AGRESORA: Narod juriša na američku ambasadu (VIDEO)

Novosti online

02. 03. 2026. u 21:44

PROIRANSKI demonstranti u Iraku pokušavaju da dođu do ambasade SAD.

УДАР НА АГРЕСОРА: Народ јуриша на америчку амбасаду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Policija se obračunava sa demonstrantima.

Snimci sa društvenih mreža prikazuju automobile zaglavljene u saobraćajnim gužvama, demonstrante koji trče između njih i haos u gomili.

Takođe, osoblje ambasade SAD u Jordanu napustilo je prostor ambasade zbog pretnje.

