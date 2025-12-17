SJAJNA SARADNJA: Sportski savez Srbije u poseti pripadnicima MUP
U saradnji Sportskog saveza Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, drugu godinu zaredom održana je akcija „Sport u policiji“ za polaznike Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) i Kriminalističko policijskog univerziteta u Zemunu (KPU).
Najpre su tokom protekle nedelje održane jednodnevne kvalifikacije u Zemunu i Sremskoj Kaenici, a zatim i finalno takmičenje u sportskoj hali COPO u Sremskoj Kamenici. Takmičari su odmerili snage u sledećim disciplinama: basket 3x3 i odbojka u muškoj i ženskoj kategoriji i futsal za muškarce. Na finalu u svim disciplinama dominirali su polaznici KPU Zemun. Samo takmičenje pratili su predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković, zamenik načelnika Uprave za policijsku obuku, pukovnik Andrija Novaković, inspektor za unapređenje poslova i koordinaciju u linijama rada, potpukovnik Miroslav Radovanović, pomoćnik načelnika Centra za osnovnu policijsku obuku, potpukovnik Dragan Mrdalj, direktorka Srednje škole unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović", gospođa Vesna Đurović, a sa Kriminalističko-policijskog univerziteta šef Odseka Nikola Trajković, sa svojim saradnicima, kao i nastavnici Goran Žigić i Raša Dimitrijević.
- Ovo je četvrta godina da sprovodimo akciju „Sport u policiji“ u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a druga godina kako je ona namenjena isključivo polaznicima centara za obuku. Zadovoljstvo je bilo gledati mlade ljude koji prikazuju izuzetne sportke sposobnosti i ove godine. Za narednu godinu planiramo povratak na širi format same aktivnosti, takmičenje za policijske uprave u Srbiji – istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.
Ovom prilikom uručen je i sto za stoni tenis COPO zahvaljujući saradnji Sportskog saveza Srbije i Stonoteniskog saveza Srbije.
- Sportski savez Srbije je tu da pomogne uvek koliko može. Zahvalni smo Stonoteniskom savezu Srbije što je na našu ideju obezbedio stonoteniski sto, i time omogucii jos bolje uslove za srednju školu– rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.
