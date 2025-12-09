SRBIJA SE VRAĆA NA MEĐUNARODNU SCENU! Američki fudbal u Srbiji dobio "zeleno svetlo", možemo i na "Olimpijske igre Los Anđeles 2028"!

Najnovije vesti iz američkog fudbala, bar o tom sportu kod nas, gde o njemu brine Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF) izuzetno su dobre.

FOTO: SAAF / J.V.

U saopštenju SAAF-a se navodi sledeće:

"Srbija se vraća na međunarodnu scenu: skinuta suspenzija i otvoren put ka Olimpijskim igrama 2028.

Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF) dobila je jednu od najvažnijih vesti u ovoj godini: suspenzija reprezentativnih selekcija Srbije je zvanično skinuta, a naša zemlja se, posle gotovo dve godine, vraća u pun takmičarski program Međunarodne federacije američkog fudbala (IFAF). Time su otvorena vrata za učešće u svim međunarodnim takmičenjima u 2026. godini, uključujući i kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, gde će fleg fudbal prvi put biti deo olimpijske porodice.

Ovo je potvrđeno na Kongresu IFAF-a održanom 5. i 6. decembra u Lozani, gde je delegacija Srbije, predvođena novim predsednikom SAAF-a Željkom Veselinovićem i savetnikom za međunarodne odnose Goranom Nišavićem, aktivno učestvovala u radu najvišeg tela svetskog američkog fudbala.

Na dvodnevnom kongresu najviše se govorilo o istorijskom debiju fleg fudbala na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Predstavnici IFAF-a, ali i NFL International, detaljno su predstavili planove razvoja sporta, globalni kalendar i ulogu reprezentacija u olimpijskom ciklusu.



Skup je pratio i video-obraćanje Rodžera Gudela, komesara NFL lige, koji je naglasio strateški značaj fleg fudbala za budućnost američkog fudbala i njegov prodor u međunarodne sportske strukture.

Takođe je predstavljen okvir takmičenja za 2026. godinu za sve kategorije — seniorske, juniorske i omladinske, u tekl i fleg formatu — čime je potvrđeno da predstoji jedna od najaktivnijih međunarodnih sezona do sada.

Veselinović: „Srbija ponovo u IFAF takmičenjima“



Novi predsednik SAAF-a, Željko Veselinović, istakao je da je skidanje suspenzije prelomni trenutak za budućnost američkog fudbala u Srbiji:

„Ono što je za Srbiju najvažnije jeste da smo se, posle suspenzije na reprezentativna takmičenja zbog loše organizacije Evropskog prvenstva za mlađe kategorije u Beogradu, izmirivanjem dugovanja vratili u takmičarski program IFAF-a. To znači da ćemo već u 2026. moći da se takmičimo u svim kategorijama, u flegu i u teklu, što je ogromna vest za naš savez, jer ulazimo u kvalifikacioni ciklus za Olimpijske igre u Los Anđelesu.“

Ovaj povratak otvara vrata svim selekcijama Srbije: muškim, ženskim, juniorskim i omladinskim, da se vrate na međunarodni teren, nakon perioda u kojem su domaći programi morali da funkcionišu bez međunarodnih takmičenja.

Željko Veselinović i Pjer Troše / FOTO: SAAF

Srbija se kandiduje za Evropsko prvenstvo 2027.



Tokom kongresa, srpska delegacija imala je i zvanični sastanak sa predsednikom IFAF-a Pjerom Trošeom. Tom prilikom, Veselinović je uputio zvaničan poziv da Troše poseti Beograd, a predsednik IFAF-a poziv je rado prihvatio.

Veselinović je otkrio i veliki strateški plan:

„Kandidovaćemo se za domaćinstvo Evropskog prvenstva za seniore 2027. godine, koje je ujedno i kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre. To bi bio istorijski događaj za naš sport i velika šansa za promociju američkog i fleg fudbala u Srbiji.“

Ukoliko Srbija dobije organizaciju, domaći teren u olimpijskim kvalifikacijama bio bi ogroman podsticaj razvoju sporta, povećanju broja klubova i jačanju nacionalnih selekcija.

Fleg fudbal / FOTO: Tanjug/AP

Najvažniji ciklus u istoriji američkog fudbala u Srbiji





povratku na međunarodna takmičenja svih selekcija,

borbi za plasman na Olimpijske igre 2028. godine,

reaktivaciji fleg i tekl programa u mlađim kategorijama,

mogućoj kandidaturi za Evropsko prvenstvo 2027,

jačanju veza sa NFL International i IFAF-om.



Pred nama su jako važne tri godine i veliki izazovi, ali i ogroman prostor za napredak, kako za sportske selekcije Srbije, tako i za kompletnu zajednicu američkog i fleg fudbala.

SAAF će u narednim nedeljama objaviti detaljan plan aktivnosti, priprema i programa za period do 2028. godine", ističe se u saopštenju Srpske asocijacije američkog fudbala.

