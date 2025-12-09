„SPARTAK“ ZA ALEKSANDRU ANDRIĆ I ALEKSANDRA KOMAROVA : U Novom Sadu uručena najviša priznanja u oblasti sporta u Vojvodini

U amfiteatru „Spens-a“ danas su po 58. put uručene nagrade „Jovan Mikić Spartak“, najviša priznanja u oblasti sporta u Vojvodini.

S.B.

Ovogodišnji laureati su Aleksandra Andrić, džudistkinja Novosadskog džudo kluba, bronzana na Evropskom prvenstvu seniorki i vicešampionka sveta u juniorskoj konkurenciji i Aleksandar Komarov, rvač zrenjaninskog Proletera, svetski prvak u kategoriji do 87 kilograma, u kategoriji sportista.

U kategoriji trenera, nagrada je pripala Simi Boltiću, treneru kajak kanu kluba Tarket u Bačkoj Palanci, a u kategoriji sportskih organizacija, „Spartak“ je dodeljen Rvačkom savezu Vojvodine.U kategoriji sportskih radnika nagrađena je profesorka dr Milena Mikalački, predsednica Saveza sport za sve Vojvodine, a nagradu za životno delo dobio je Lazar Beli Pilipović, dugogodišnji sportski pregalac u Irigu.