SIMIĆ BEZ FINALA: Naš plivač u kvalifikacijama na 1.500 m slobodno na EP u malim bazenima osvojio 18.mesto
NAŠ plivač Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale na 1.500 m slobodno na EP u malim bazenima u poljskom Lublinu. Srbin je u kvalifikacijama ostvario 18. vreme - 14.57,87.
Sutra će se u kvalifikacijama na 200 m prsno takmičiti Martina Bukvić, a na 100 m leđno Nikola Aćin.
Šampionat Starog kontinenta završava se u nedelju.
Preporučujemo
DRAMA U KUPU SRBIJE! Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca
03. 12. 2025. u 15:28
ERLING HALAND: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi
03. 12. 2025. u 15:00
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)