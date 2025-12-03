Ostali sportovi

SIMIĆ BEZ FINALA: Naš plivač u kvalifikacijama na 1.500 m slobodno na EP u malim bazenima osvojio 18.mesto

Slobodan Krstović

03. 12. 2025. u 13:10

NAŠ plivač Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale na 1.500 m slobodno na EP u malim bazenima u poljskom Lublinu. Srbin je u kvalifikacijama ostvario 18. vreme - 14.57,87.

FOTO: EP u vodenim sportovima 2024.

Sutra će se u kvalifikacijama na 200 m prsno takmičiti Martina Bukvić, a na 100 m leđno Nikola Aćin.

Šampionat Starog kontinenta završava se u nedelju.

