ŽETVA MEDALJA PLIVAČA PROLETERA: Bravure Zrenjaninaca u Skoplju

Б. Г.

02. 12. 2025. u 16:01

Plivači Proletera iz Zrenjanina, predvođeni trenerima Miloradom Radišićem i Nikolom Jocićem, na prestižnom međunarodnom takmičenju u Skoplju, na kojem je učestvovalo preko 400 plivača iz nekoliko evropskih zemalja, osvojili su ukupno 21 medalju, šest zlatnih i bronzanih i devet srebrnih.

Plivački klub Proleter

-  Pavle Stojanov proglašen je za najboljeg takmičara u konkurenciji juniora, ekipa je nastupila sa deset plivača, a Skoplje je ujedno bila poslednja provera  pred državna prvenstva naredna dva vikenda u Novom Sadu - naglasio je trener Milorad Radišić.

