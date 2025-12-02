SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Nestvaran preokret rukometašica protiv Španije na šampionatu planete! (FOTO)

VELIKA pobeda ruketašica Srbije. Naša reprezentacija je savladala Španiju sa 31:29 (17:19) posle velikog preokreta i ovo može da bude važan korak ka četvrtfinalu.

Izabranice Hozea Ignasija Pradea pokazale su ogroman karakter i nisu se predale ni kad su protivnice imale +6 u nekoliko navrata u drugom poluvremenu.

Tokom prvog poluvremena borba je bila izjednačena, u finišu je "furija" napravila osetniju prednost i na pauzu je otišla sa 17:19.

Drugi deo meča je loše počeo po našu selekciju. Više od 10 minuta Srbija nije dala gol, pa je rival poveo sa 17:23 i u tim trenucima je delovalo da Španija ide ka sigurnoj pobedi.

Malo po malo naša reprezentacije je topila vođstvo rivalki. Razbranila se sjajna Jovana Risović koja je spustila zavesu na svoju mrežu. To je podiglo samopouzdaljnje rukometašicama koje su uspele da preokrenu.

Delovalo je da će možda biti drugačije kad je na dva minuta pre kraja crveni karton dobila Jovana Jovović. Ipak, ni to Špankinjama nije pomoglo. Aleksandra Vukajlović je pogodila u narednom napadu i ispostavilo se donela trijumf.

Srbija će u narednom kolu igrati protiv Farskih Ostrva. Taj duel na programu je u četvrtak od 15.30.

Naša selekcija sada kao i Nemačka ima četiri boda, Španija, Crna Gora i Farska Ostrva su na dva, dok je bez bodova Island.

KRAJ! Srbija - Španija 31:29

60' - Goooool za Vukajlović i pobeda Srbije.

57' - Bravo! Pogađa Veličković. Prošla je Alvarez, ali odbranila je Risović.

56' - Važan gol za Krpež Šlezak i novo vođstvo našeg nacionalnog tima. Velika šteta. Jovana Jovović je dobila direktan crveni karton. Potom je sa sedam metara bila sigurna So Delgado.

55' - Vodi Srbija, ali sada je sa sedam metara bila sigurna So Delgado, s tim što Španija ima igrača više.

53' - Izjednačila je naša selekcija posle pogotka Skrobić, a na drugoj strani se razbvranila Risović.

52' - Bravo za Jovanu Skrobić. Kakav skok šut i kakav gol. Odbranila je drugi sedmerac Jovana Risović na utakmici.

51' - Ne predaje se naša reprezentacija. Uspela je Srbija da dođe na -3 i morao je selektor "furije" da reaguje tajm-autom. Sjajan napad "orlica" i pogodak Jovane Jovović.

45' - Sjajan lob Krpež Šlezak i njen novi gol. Dobar prodor Vukajlovićeve za novi gol Srbije.

41' - Prekinuta je ova loša serija golom Anđele Janjušević. Rivalke su napravile višak na levom krilu i to je iskoristila Ečeverija za novi pogodak Špankinja.

40' - Alvarez Torado je prošla kroz odobranu naše selekcije koja još uvek nije postigla gol u drugom poluvremenu, a poršlo je više od 10 minuta.

34' - Sada je So Delgado bila precizna sa sedam metara i Španije ide na velikih +5 - 17:22.

32' - Sigurne sa sedam metara bile su protivnice naše reprezentacije. Pogrešila je Skrobić i taj poklon je prihvatila So Delgado i postigla gol iz kontre.

31' - Šteta! Srbija nije realizovala dva napada, tačnije dva zicera je odbranila golman Španije.

Prvo poluvreme: Srbija - Španija 17:19

30' - Završeno je prvo poluvreme!

29' - Pukla je odbrana naše selekcija, to je iskoristila Arkos Poveda i ponovo je savladala Jovanu Risović. Na drugoj strani je precizna bila Aleksandra Vukajlović.

28' - Jovović je pogodila sa sedam metara. Vraćaju Špankinje +3 nakon gola Arkos Povede.

24' - Odličan prodor Jovović i gol. Na drugoj strani se Arkos izborila za sedmerac, uz to je isključena Jovović. Pogodila je sa sedam metara So Delgado.

23' - Odbranila je peterac Risović. Srbija prvi put na meču ima igrača manje.

20' - Dobar prodor Paule Arkos Povede i na kraju gol. Na drugoj strani je uzvratila Skrobić.

18' - Opet se dobro snašla Cvijić, ali sama je na krilu ostala So Delgado i vratila je Španiji dva gola prednosti.

15' - "Furija" ima +2 - 9:11. Zakačila je Petković loptu, ali ona se odbila u gol.

14' - Napravile su Španjolke višak na krilu i to je iskoristila Ečeverija da postigne pogodka. Skok šut Skrobić i gol.

12' - Dve sjajne odbrana je zabeležila Petković. Velika šteta - Krpež Šlezak je promašila sedmerac i kaznila je to So Delgado.

8' - Ukrala je Španija loptu i Gutijerez je postigla gol iz kontre. Na drugoj strani je sa pozicije pivota pogodila Dragana Cvijić.

6' - Sjajna intervencija Gordane Petković. Ponovo vodi Srbija posle gola koji je postigla Jovana Skrobić. Sa sedam metara je bila precizna Alisija Fernandez Fraga.

2' - "Furija" je preokrenula rezultat nakon gola koji je postigla So Delgado. Upisala se i Anđela Janjušević.

1' - Počela je prva utakmica koju reprezentacija Srbije igra u drugoj fazi Svetskog prvenstva. Odmah je naša selekcija dala gol preko Tamare Kocić. Uzvratila je Gasama sa pozicije pivota.

Uoči meča



Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra danas u Dortmundu protiv selekcije Španije u meču prvog kola Druge grupe glavne faze takmičenja na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, nakon što je u prvoj fazi zabeležila dve pobede i jedan poraz, te prenela dva boda.

"Igrali smo na turniru u Norveškoj sa Španijom, dobro smo se nosili 45 minuta, ali ne smemo da zaboravimo da smo izgubili tu utakmicu (27:29). Španija je ekipa koja ne odustaje nijednog sekunda. Moramo dobro da se taktički spremimo za meč... Moramo da budemo spremni za njihova iznenađenja, pogotovo u odbrani. Od ove utakmice za nas kreće jedan novi ciklus. Krećemo od nule i moramo zaista da damo sve od sebe", izjavila je golmanka Srbije Jovana Risović, preneo je RSS.



Selektor Srbije Hose Ignasio Prades Pons izvršio je prvu izmenu u timu. Na duelu sa Španijom u sastavu će biti Teodora Veličković, koja će da zameni Tamaru Mandić.

"Španija je jako težak protivnik. Igrali smo već sa njima na turniru u Norveškoj. Igrali smo 45 minuta vrhunski rukomet, a onda se desio pad. Daćemo sve od sebe da se to ne desi. Moramo da budemo strpljivi, da čuvamo loptu i da igramo odbranu na dobrom nivou. Nadam se da ćemo pobediti", izjavila je rukometašica Srbije Tamara Kocić.

U preostalim mečevima prvog kola Druge grupe sastaće se: Island - Crna Gora (18) i Nemačka - Farska Ostrva (20.30).

Tabela: Nemačka 4 boda, Španija 2, Crna Gora 2, Farska Ostrva 2, Srbija 2, Island 0.

Plasman u četvrtfinale SP izboriće dve prvoplasirane selekcije iz Druge grupe.

Titulu na kontinentalnom šampionati brani selekcija Francuske, koja je pre dve godine u finalu Svetskog prvenstva savladala Norvešku rezultatom 31:28.





