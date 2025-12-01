Ostali sportovi

SPARTAK ČEKA CRVENO-BELE: Subotičani će u polufinalu Kupa Srbije ugostiti odbojkaše Crvene zvezde

Slobodan Krstović

01. 12. 2025. u 22:42

ODBOJKAŠI Spartaka u prvom meču polufinala Kupa Srbije sutra (19.00) će ugostiti Crvenu zvezdu.Revanš se igra 17. decembra u Beogradu, a u finale će se plasirati ekipa koja osvoji više bodova.

Foto: Ilustracija

U sredu (17.00) će se u revanš meču četvrtfinala Kupa u Kragujevcu sastati Radnički i VGSK. Kragujevčani, koji brane trofej, su u prvom meču slavili sa 3:1 i dva seta ih dele od polufinalnog duela sa Vojvodinom.

