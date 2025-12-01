SPARTAK ČEKA CRVENO-BELE: Subotičani će u polufinalu Kupa Srbije ugostiti odbojkaše Crvene zvezde
ODBOJKAŠI Spartaka u prvom meču polufinala Kupa Srbije sutra (19.00) će ugostiti Crvenu zvezdu.Revanš se igra 17. decembra u Beogradu, a u finale će se plasirati ekipa koja osvoji više bodova.
U sredu (17.00) će se u revanš meču četvrtfinala Kupa u Kragujevcu sastati Radnički i VGSK. Kragujevčani, koji brane trofej, su u prvom meču slavili sa 3:1 i dva seta ih dele od polufinalnog duela sa Vojvodinom.
Preporučujemo
KAMERUN SE RASTAO SA BELGIJANCEM: Mark Bris nije više trener "neukrotivih lavova"
01. 12. 2025. u 22:54
KRAJ SARADNjE: Valensija se rastala sa centrom
01. 12. 2025. u 22:08
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)