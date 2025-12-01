SPARTAK ČEKA CRVENO-BELE: Subotičani će u polufinalu Kupa Srbije ugostiti odbojkaše Crvene zvezde

NEMICE su ih preslišale, ali nisu i oduvale sa Svetskog prvenstva. Rukometašice su ostale u igri za plasman u četvrtfinale šampionata planete u Holandiji i Nemačkoj, a borbu za mesto među osam počinju sutra (15.30) u Dortmundu protiv Španije. Pobeda će ih približiti podvigu, poraz znatno umanjiti šanse za ostvarenje sna.