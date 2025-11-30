TROFEJ BEOGRADA: Glavni grad Srbije bio je domaćin međunarodnog turnira
Glavni grad Srbije Beograd bio je domaćin međunarodnog turnira TROFEJ BEOGRADA.
Organizator turnira uz pomoć Gradskog sekretarijat za sport i omladinu bio je Softball savez Beograda. Igrala se disciplina B5 a učešće su uzeli juniorska reprezentacija Bugarske, selekcija Beograda i ekipa Voša iz Novog Sada. Igralo se po sistemu svako sa svakim u dva kruga.
Bugarska je bila najbolja osvojivši prvo mesto. Voša iz Novog Sada je druga, dok je selekcija Beograda zauzela treće mesto.
U petak pre početka turnira učesnike je pozdravio Juri Alkalay potpredsednik WBSC Europe zadužen za disciplina B5.
U subotu su podeljene medalje učesnicima, a veliki pehar najboljoj ekipi predao je Goran Anđelković, predsednik Softbol saveza Srbije.
Poredak: 1. Bugarska (Martin Želev, Dimitrav Stoilov, Deyan Blagoev, Izabela Takova, Aleksandra Benčeva), 2. Voša (Elena Joksimović, Nika Bajski, Lazar Krčmar, Manojlo Tomić, Katarina Anđelković), 3. Beograd (Daša Đukić, Doroteja Đurić, Nina Anđelković, Dositej Đurić, Miloš Momčilović, Ognjen Veljović, Nikolina Sretenović, Milica Kojić)
