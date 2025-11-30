KAKAV KRAJ SEZONE U FORMULI 1! Poslednja trka odlučuje o šampionu!

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Katara u šampionatu Formule jedan.

Ferstapen, koji je aktuelni svetski šampion u F1, zabeležio je na na stazi Losail u Kataru sedmu pobedu ove sezone, a 70. u karijeri. On je ostvario vreme 1:24:38.241.

Drugo mesto u Kataru osvojio je vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri, koji je za Ferstapenom zaostao 7,995 sekundi.

Treći bio Španac Karlos Sainc iz Vilijamsa, koji je za pobednikom kasnio 22,665 sekundi.

Četvrto mesto na trci u Kataru zauzeo je vodeći u generalnom plasmanu Britanac Lando Noris iz Meklarena, dok je petu poziciju osvojio vozač Mercedesa Italijan Kimi Antoneli.





Noris je zadržao prvo mesto u generalnom plasmanu vozača sa 408 bodova. Ferstapen je preuzeo drugu poziciju sa 396 bodova, dok je Pjastri pao na treće mesto sa 392.



Poslednja trka u šampionatu F1 biće vožena 7. decembra za Veliku nagradu Abu Dabija.



