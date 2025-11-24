SUDAR SA ISTINOM: Rukometašice na turniru u Bergenu videle na čemu moraju da porade do starta na SP u Holandiji i Nemačkoj

PORAZI nikad ne prijaju, ali ukazuju na slabosti u ekipi. Rukometašice se iz Begrena, gde su na turniru "Četiri nacije" zabeležile sva tri poraza, sele u Štutgrat. Naše dame u sredu u prvom kolu grupe C protiv Urugvaja startuju na SP u Holandiji i Nemačkoj.

Foto: N.Paraušić

Srpkinje su u Bergenu dobro odigrale protiv Mađarske (25:29) i Španije (27:29), ali su bile nemoćne protiv fenomenalnih Norvežanki - 19:38. Ipak, izvukle su pouke i sa puno nade iščekuju šampionat planete.

- Imale smo priliku da vidimo gde smo, šta smo, na čemu treba da se radi. Dobro je što su sve devojke dobile šansu da igraju, da osete malo kako to izgleda na velikom takmičenju, posebno protiv jedne ekipe kao što je Norveška.Srećna smo što su sve igrale, da su uvidele da mogu da se nose sa ekipama kao što su Mađarska i Španija. Naravno, sve to treba da dođe na svoje, neophnodno je puno rada. Mislim da smo prve dve utakmice jako dobro, a ova treća nije bila sjajna što pokazuje i rezultat. Ali, opet znamo šta moramo da popravimo do starta na SP - kaže za RSS kapiten Katarina Krpež-Šlezak.

Jedna od najmlađih Vladana Mitrović priznale je da za većinu devojka turnir u Norveškoj bio veliko iskustvo:

- Mnogo nam znači što smo igrale protiv velikih ekipa. Mi, koje dolazimo iz domaće lige videle smo gde smo u odnosu na njih, da moramo još da radimo da bismo dostigle taj nivo. Duel sa Norveškom mnogo nam znači i zbog iskustva. Doživljaj na utakmici je bio neverovatan. Hala puna, navijači, sve što mi nemamo. Nadam se ćemo biti bolje posle ovog turnira, kao i da nastavimo tamo gde smo stale.

Cilj drugi krug

SRPKINjE osim sa Urugvajem u grupi C igraju i sa Islandom (28.novembar) i Nemačkom, 30.novembra. Prve tri idu dalje i sa najbolje tri iz grupe D (Crna Gora, Španija, Farska ostrva, Paragvaj) formiraće novu grupu.