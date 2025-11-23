RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, nije jedina tema koja zaokuplja pažnju ruske javnosti. Najnovije sportske vesti iz Rusije nisu na temu međunarodnih sankcija, već iznenađujućeg hapšenja legende tamošnjeg sporta.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na isteku četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Naime, višestruki prvak sveta u sankanju i njegov kolega, koji se proslavio na prvenstvima Evrope, uhapšeni su jer su oko 121 hiljadu evra ukrali iz budžetskih sredstava. A to se u Ruskoj Federaciji ne prašta, koliki god da ste šampioni...
Evo kako je vest o tome javio ruski portal "Meš":
"Trostruki svetski šampion u sankanju Roman Repilov i osvajač medalje sa Evropskog prvenstva Aleksandar Peretjagin su uhapšeni.
Sportisti su proneverili više od 11 miliona rubalja, koje su bile namenjene kupovini sanki za Federalnu državnu budžetsku instituciju 'Centar za sportsku obuku nacionalnih timova u Rusiji'.
Po sudskom nalogu, obojica su zadržani u pritvoru mesec dana.
Repilov je trostruki šampion i, uz to, 'dodatni' trostruki osvajač medalje sa svetskog prvenstva, šestostruki osvajač odličja sa Evropskog prvenstva i dvostruki pobednik Svetskog kupa u sankanju. Peretjagin je bio vicešampion kontinenta na Evropskom prvenstvu 2015. godine", ističe pomenuti medij.
