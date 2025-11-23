UZNEMIRUJUĆE! Golmanov start za zatvor, igrač završio u bolnici (VIDEO)
RUKOMETAŠ Jugovića iz Kaća Saša Terzić doživeo je uznemirujuću povredu na utakmici sa Proleterom iz Zrenjanina.
Duel odigran u "Kristalnoj dvorani" u ARKUS ligi zabrinuo je navijače nakon strahovite povrede Saše Terzića.
Levoruki bombarder Jugovića je sredinom drugog poluvremena dobio udarac u glavu zbog čega je hitno prebačen, a kasnije i zadržan u bolnici na posmatranju.
Igrao se 47. minut utakmice, Terzić je sa desnog krila uskočio u šest metara, a tamo je nesmotreno reagovao kapiten Proletera - Živojin Ilić. Došlo je do sudara između iskusnog golmana i nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije posle čega je krilni rukometaš zadobio potres mozga.
Prekid u Zrenjaninu trajao je više od deset minuta budući da se čekao dolazak hitne pomoći u "Kristalnu dovranu".
Odmah je postalo jasno da se radi o teškoj povredi, a lekari u zrenjaninskoj bolnici nisu želeli ništa da prepuste slučaju već je Saša Terzić zadržan na daljem posmatranju.
On je, kako prenose novosadski mediji, povremeno gubio svest i orijentaciju, zbog čega je lekarski tim odlučio da ga zadrži u bolnici i nakon urađenog CT-a.
Sa druge strane, Živojin Ilić je zbog svog nesmotrenog starta zaradio plavi karton i nema dileme da ga očekuje suspenzija, a vrlo verovatno i novčana kazna zbog starta za zatvor.
