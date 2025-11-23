Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆE! Golmanov start za zatvor, igrač završio u bolnici (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 11. 2025. u 09:19

RUKOMETAŠ Jugovića iz Kaća Saša Terzić doživeo je uznemirujuću povredu na utakmici sa Proleterom iz Zrenjanina.

FOTO: Printskrin/Jutjub/ARKUS Liga

Duel odigran u "Kristalnoj dvorani" u ARKUS ligi zabrinuo je navijače nakon strahovite povrede Saše Terzića. 

Levoruki bombarder Jugovića je sredinom drugog poluvremena dobio udarac u glavu zbog čega je hitno prebačen, a kasnije i zadržan u bolnici na posmatranju. 

Igrao se 47. minut utakmice, Terzić je sa desnog krila uskočio u šest metara, a tamo je nesmotreno reagovao kapiten Proletera - Živojin Ilić. Došlo je do sudara između iskusnog golmana i nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije posle čega je krilni rukometaš zadobio potres mozga. 

Prekid u Zrenjaninu trajao je više od deset minuta budući da se čekao dolazak hitne pomoći u "Kristalnu dovranu". 

Odmah je postalo jasno da se radi o teškoj povredi, a lekari u zrenjaninskoj bolnici nisu želeli ništa da prepuste slučaju već je Saša Terzić zadržan na daljem posmatranju. 

On je, kako prenose novosadski mediji, povremeno gubio svest i orijentaciju, zbog čega je lekarski tim odlučio da ga zadrži u bolnici i nakon urađenog CT-a. 

Sa druge strane, Živojin Ilić je zbog svog nesmotrenog starta zaradio plavi karton i nema dileme da ga očekuje suspenzija, a vrlo verovatno i novčana kazna zbog starta za zatvor. 

