UZNEMIRUJUĆE! Golmanov start za zatvor, igrač završio u bolnici (VIDEO)

RUKOMETAŠ Jugovića iz Kaća Saša Terzić doživeo je uznemirujuću povredu na utakmici sa Proleterom iz Zrenjanina.

FOTO: Printskrin/Jutjub/ARKUS Liga

Duel odigran u "Kristalnoj dvorani" u ARKUS ligi zabrinuo je navijače nakon strahovite povrede Saše Terzića.

Levoruki bombarder Jugovića je sredinom drugog poluvremena dobio udarac u glavu zbog čega je hitno prebačen, a kasnije i zadržan u bolnici na posmatranju.

Igrao se 47. minut utakmice, Terzić je sa desnog krila uskočio u šest metara, a tamo je nesmotreno reagovao kapiten Proletera - Živojin Ilić. Došlo je do sudara između iskusnog golmana i nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije posle čega je krilni rukometaš zadobio potres mozga.

Prekid u Zrenjaninu trajao je više od deset minuta budući da se čekao dolazak hitne pomoći u "Kristalnu dovranu".

Odmah je postalo jasno da se radi o teškoj povredi, a lekari u zrenjaninskoj bolnici nisu želeli ništa da prepuste slučaju već je Saša Terzić zadržan na daljem posmatranju.

On je, kako prenose novosadski mediji, povremeno gubio svest i orijentaciju, zbog čega je lekarski tim odlučio da ga zadrži u bolnici i nakon urađenog CT-a.

Sa druge strane, Živojin Ilić je zbog svog nesmotrenog starta zaradio plavi karton i nema dileme da ga očekuje suspenzija, a vrlo verovatno i novčana kazna zbog starta za zatvor.

BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru