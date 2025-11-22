ZVEZDA DRUGA U EVROPI: Crveno-beli džudisti poraženi u finalu!

DžUDISTI Crvene zvezde ponovo su osvojili titulu vicešampiona Evrope pošto su danas u finalu, baš kao i prošle godine, poraženi od Pari Sen Žermena rezultatom 4:2.

Foto: Profimedia

U reprizi prošlogodišnjeg finala crveno-beli nisu uspeli da se na domaćem terenu, u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", revanširaju francuskoj ekipi za prošlogodišnji poraz u Monpeljeu.

Na putu do finala Zvezda je pobedila italijansku Akijamu u četvrtfinalu i gruzijski Golden Gori u polufinalu.

Ekipa u sastavu kapiten Nemanja Majdov, Marica Perišić, Milica Žabić, Szofi Ozbas, Strahinja Bunčić, Bajsangur Bagajev, Celia Cancan, Temur Rakhimov, Sos Hačatrjan, Vidak Maljević, Mateja Borojević, Andrea Stojadinov, Mina Gačić, Dalibara Salkarbez Kizi, Anka Pogačnik, Miljan Radulj, Filip Jovanović, Mateja Stošić, Tevdor Seknijašvili, Darko Topalović, Nadežda Petrović, Dunja Vukićević, Pavle Petrović, Mihajlo Simin, Vasilije Grujičić i Jovan Niškanović koji su timski pripremali treneri Nikola Nikolić, Bojan Došen, Ljubiša Majdov, Andrija Đurišić, David Radulović, Nemanja Nikolić i Šintarou Čihara nastavila je tradiciju vrhunskih rezultata i još jednom ponovila istorijski uspeh iz Monpeljea 2024.

- Devojke i momci su bili odlični. Kao i uvek prava džudo porodica, jedno srce. Sve što sam im rekao sve su uradili. Ispunili smo plan za ovu sezonu a to je ulazak u veliko finale. Sportska sreća donela nam je opet PSŽ za rivale u borbi za zlato. Naravno da smo želeli da im se revanširamo za prošlu godinu. Ipak sportska sreća nije bila na našoj strani. Čestitam momcima i devojkama - rekao je sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda Nikola Nikolić, a preneo je zvanični sajt kluba.

Kapiten Zvezde Nemanja Majdov je sve mečeve rešio u svoju korist.

- Utisci su sjajni. Sjajna atmosfera je generalno tokom čitavog dana ovde u hali "Aleksandar Nikolić". Hvala svim ljudima koji su došli da nas podrže. Pobedio sam sva tri meča, a svi mečevi kao i finale bili su prelepi. Otvarao sam meč sa aktuelnim prvakom Evrope, Parlatijem, i vicešampionom sveta, koji je zaista veliki šampion i moj veliki prijatelj. Znalo je ranije da se dešava da pobeđujemo jedan drugog, ali da u Beogradu, kada je najbitnije i kada je prvi meč najteži, otvorim ovako i pobedim ga iz prvog napada - to mi mnogo znači. Mislio sam da će ovog puta titula ići nama i da sve ide u našem pravcu. Veoma sam srećan zbog svega. Hvala svima u Crvenoj zvezdi, navijačima, Upravi, Stojanu Vujku i Ivanu Todorovu, što su doveli zaista dobra pojačanja i ulagali u tim i što su napravili dobru bazu ovde u Beogradu, jer zaista imamo kvalitetne takmičare - istakao je Majdov.

Džudisti Partizana nisu uspeli da osvoje bronzu pošto su u meču za medalju poraženi od kazahstanskog Jenisa (1:4).

Bronzu je osvojio i Golden Gori iz Gruzije koji je u borbama za medalju savladao Galatasaraj (4:1).

