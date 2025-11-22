MITAR PALIKUĆA OSVOJIO BRONZANU MEDALJU ZA SRBIJU : Uspeh našeg parastonotenisera na Evropskom prvenstvu u Švedskoj
MITAR Palikuća, uzdanica stonoteniske rerprezentacije Srbije u konkurenciji stonotenisera sa invaliditetom, osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu parastonotenisera u pojedinačnoj kokurenciji koje se održava od 20. do 25. novembra u Helsinborgu u Švedskoj.
Naš majstor celoluidne loptice je sjajnim partijama i pobedama u žestokoj konkurenciji stigao do polufinala u kojem je, međutim, danas popodne za nijansu izgubio meč od predstavnika Češke, Filipa Nazahela, vicešampona Evrope , 2:3, u izuzetno uzbudljivom i neizvesnom meču, što potvrđuje i činjenica da je u petom setu bilo "na razliku", 12:10 za rivala.
- Zadovoljan sam osvojenom medaljom, ali ostao je žal za propuštenom šansom u polufinalu, da izborim finale i da medalja bude još sjajnija. Odlučio je delić sekunde, koncentracija u odsudnom trenutku kod rezultata 10:10 u petom setu, pa mi je preostalo da pružim ruku i čestitam suparniku. Konkurencija je bila istinski veoma jaka i ako je za utehu, mnogi od favorita su ostali bez medalje. Sada je najvažnije da sve snage usmerimo ka nastavku takmičenja, jer slede mečevi u dublu. Sutra, u nedelju, Mladen Ćirić i ja igramo osminu finala sa predstavnicima Rumunije i nadamo se uspehu- rekao je Palikuća u telefonskom razgovoru za „Novosti“.
