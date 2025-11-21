RADNIČKI NA PARTIZAN: Kragujevčani će sutra u 11.kolu ARKUS lige za rukometaše pokušati da iskoriste umor šampiona
RUKOMETAŠI Partizana su u paklenom ritmu. Sada će za četiri dana odigrati dve važne utakmice. Prvo će u subotu na svom terenu ugostiti Radnički u 11. kolu ARKUS lige, a potom u utorak, konačno sa navijačima, u petom kolu Lige Evrope dočekati Nekse. Biće to prvi od dva odlučujuća duela za plasman u Top 16 fazu. Inače, derbi kola igra se u ponedeljak, kada Dubočica u Leskovcu dočekuje Dinamo.
PAROVI 11. kola ARKUS lige za rukometaše, subota: Proleter - Jugović (18.00), Vranje - Šamot (19.00), Kikinda - Metaloplastika (18.00), Partizan - Radnički (18.30). Ponedeljak, 24.novembar: Dubočica - Dinamo (19.00). Sreda, 26.novembar: Crvena zvezda - Vojvodina (17.00).
TABELA: Vojvodina 18, Partizan 18, Dinamo 18, Dubočica 15, Metaloplastika 9, Vranje 9, Radnički 9, Jugović 6, Šamot 6, Kikinda 4, Proleter 4, C.zvezda 4.
