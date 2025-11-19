BEOGRADSKI POLUMARATON! Elzan Bibić napada državni rekord

Šesti Beogradski polumaraton na programu je u nedelju 23. novembra, a po rečima organizatora sve je spremno za događaj kojim se ulazi u finiš ovogodišnje trkačke sezone.

Foto: Beogradki maraton

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš na konferenciji za medije saopštio je da će osim polumaratonske trke biti održana i trka na 10 kilometara, a start je zakazan za 10 časova.

„Sva mesta za učešće na polumaratonu su popunjena još pre nekoliko dana. Ovo je druga trka u skoro 40 godina dugoj istoriji Beogradskog maratona za koju su prijave zatvorene nekoliko dana pre njenog početka, a prijavljeno je 5.000 učesnika iz 52 zemlje, što je za 20 odsto više nego prošle godine. Trasa staze je promenjena, trčaće se po ulicama Novog Beograda i Zemuna, tako da će start i cilj ovih trka biti ispred Beogradske arene“, rekao je Habuš.

On je dodatno pojasnio ideju o izmeštanju trase staze Beogradskog polumaratona:

„Sve to urađeno je na preporuku i u konsultacijama sa predstavnicima Svetske i Evropske atletike u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome smo domaćini 2027. godine. Zajednička ideja je bila da testiramo trasu staze koja je znatno ravnija kako bismo obezbedili najbolje moguće uslove za sve takmiĉare u cilju postizanja što boljih vremena i kvalitetnijih rezultata. Takođe, u obzir smo uzeli i činjenicu o svim ograničenjima koje bismo iz tehničkih razloga imali u predstartnoj zoni da se trka održava u centru grada. Kao organizatori imamo veliku odgovornost i naš zadatak je da trkačima obezbedimo najbolje moguće uslove“, konstatovalo je Habuš.

Podršku organizatorima pružiće 225 volontera, kao i 75 volontera Crvenog krsta na 20 punktova na stazi kao i u cilju. Takođe, o medicinskoj sigurnosti učesnika brinuće pet ekipa hitne pomoći, a obezbeđeno je i dežurstvo dva urgentna centra. Brigu o bezbednosti vodiće 150 pripadnika saobraćajne policije i 350 predstavnika fizičko-tehničkog obezbeđenja.

„Veliku zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu i svim gradskim službama bez čije pomoći i podrške jednostavno ne bi bilo moguće organizovati ovakav događaj. Takođe, moram da istaknem i da su sve strukture u organizaciji Beogradskog maratona uradile izvanredan posao, a sve sa ciljem kako bi bili ispunjeni svi najviši standardi i kako bismo imali još jedan vrhunski trkački događaj. S tim u vezi želim da kažem da je i ova trasa staze Beogradskog polumaratona sertifikovana od strane Svetske atletike i da se kao takva nalazi u njihovom zvaničnom kalendaru, što je samo po sebi potvrda kvaliteta našeg rada“, rekao je Habuš.

On je posebno naglasio da je 2025. najuspešnija godina u istoriji Beogradskog maratona:

„Samo ove godine, na svim našim događajima učestvovalo je preko 28 hiljada trkača, što predstavlja novi istorijski rekord i potvrđuje da Beograd postaje jedan od vodećih trkačkih centara regiona“.

Habuš je govorio i o detaljima predstojećeg 39. Beogradskog maratona koji će se po prvi put u njegovoj istoriji održati u dva dana – 18. i 19. aprila 2026. godine:

„Polumaratonska trka starovaće 18. aprila ujutro, a trka na 10 kilometara održaće se istog dana u popodnevnim satima i završiće se koncertom i zanimljivim zabavnim programom. Maratonska trka je zakazana za nedelju, 19. april u jutarnjim satima. Start i cilj ovih trka biće na Trgu Republike i veći deo trase vodiće kroz stari deo grada, prolaziće pored velikog broja kulturno-istorijskih znamenitosti, čime će se iz perspektive trkača Beograd prikazati u najlepšem svetlu. Takođe, deo trase biće i na Novom Beogradu i to upravo po ulicama koje testiramo na ovoj polumaratonskoj trci u nedelju“, rekao je Habuš i potom dodao:

„Trudimo se da osluškujemo potrebe naše trkačke zajednice i sve ovo uradićemo sa željom kako bismo izbegli gužve u startnoj i ciljnoj zoni, ali to će nam dati i mogućnost da maratonska, polumaratonska i trka na 10 kilometara nastave da rastu i da u budućnosti imamo još masovniji događaj“, konstatovao je Habuš.

Na kraju svog obraćanja imao je i važnu poruku za sve trkače:

„Beogradski maraton pripada trkačima, pripada ovoj zajednici, pripada Beogradu i ljudima koji 38 godina svojim trudom, energijom i čvrstom voljom čuvaju njegovo ime. Zbog toga, u nedelju, fokus je samo na vama: na vašem startu, vašoj energiji, vašem cilju. Želim vam da uživate, da pronađete svoju snagu, da pređete ličnu liniju cilja i gde god da trčite uvek ponesete i deo Beograda sa sobom“, konstatovao je Habuš.

Srpski atletski savez poslednjih nekoliko godina pouzdan je partner Beogradskog maratona u organizaciji svih događaja. Direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković sa velikim zadovoljstvom je konstatovao da će šesti Beogradski polumaraton ujedno i biti državno prvenstvo u polumaratonu:

„Atletika u Srbiji se danas suočava sa veoma izazovnom finansijskom situacijom, ali uprkos tim okolnostima radimo istrajno i posvećeno kako bismo našim atletičarima obezbedili kontinuitet takmičenja i uslove dostojne reprezentativnog sporta. Beogradski polumaraton i državno prvenstvo predstavljaju važan događaj koji okuplja najbolje domaće trkače i donosi dodatnu vrednost celokupnom atletskom programu u Srbiji. Želim svim takmičarima puno sreće, lične rekorde i da u nedelju uživaju u svakom kilometru”, izjavio je Branković i najavio vrlo kvalitetnu elitnu trku:

„Učestvovaće sedmorica kenijskih trkača, kao i pet polumaratonki takođe iz Kenije. Obezbeđen je pejsmejker, a pejs je projektovan na 61 minut i 30 sekundi. Uveren sam da će jaka konkurencija pomoći i našem najboljem atletičaru na srednjim i dugim prugama elzanu Bibiću da pokuša da konačno obori nacionalni rekord u trci na 21 kilometar koji još od 1998. godine drži Janko Benša i to u vremenu jedan sat, dva minuta i 11 sekundi“, rekao je Branković i najavio da će Beograd u petak i subotu biti domaćin seminara za trenere trkača srednjih i dugih pruga iz preko 30 zemalja i da če svi oni biti specijalni gosti Beogradskog polumaratona.

Dvostruki pobednik Beogradskog polumaratona Elzan Bibić ponovo će biti glavni favorit za titulu šampiona Srbije, a svi se nadaju da će konačno oboriti i rekord star 27 godina:

„Izuzetno mi je drago da sam i ove godine deo manifestacije koju organizuje Beogradski maraton, koji inspiriše na hiljade ljudi da pokažu najbolju verziju sebe. Beogradski maraton zaista okuplja sve one koji trčanjem iskazuju ne samo svoju istrajnost već i zajedništvo, atmosfera je uvek posebna i to je manifestacija kakvu Beograd zaista zaslužuje“, rekao je Bibić i potom izneo svoja očekivanja pred trku:

„Biće to poseban izazov za mene, jer ću ponovo pokušati da oborim državni rekord na 21 kilometar. Pre dve godine mi je on izmakao za tri sekunde, ali sada sam jako dobro pripremljen i potrudiću se da iskoristim to što je staza promenjena i usled ravnijeg terena znatno brža. Konkurencija će biti veoma kvalitetna, odlična je stvar što su organizatori obezbedili pejsmejkera tako da je sad sve na meni da se pokažem u najboljem svetlu. Daću sve od sebe da ispratim elitne kenijske trkače i pokušaću da 21 kilometar istrčim ispod 62 minuta“, izjavio je Bibić.

Treba istaći da ja za Šesti Sava osiguranje Beogradski polumaraton obezbeđeno pet okrepnih i isto toliko muzičkih stanica. Organizatori su pripremili 29.400 flasica vode i 9.792 flašice izotonika. A na okrepnim stanicama će biti i 1000 kg jabuka, 1400kg banana, 50kg limuna, 7.500 paketa keksa i 5000 čokoladica.