USTAŠKA POSLA! Srpski karatisti umalo linčovani u Hrvatskoj, oglasio se i trener

DOKLE više? Mržnja Hrvata prema Srbima nema granicu, pa i ako su sportisti u pitanju.

TANJUG / Zvonimir Barisin

U Rijeci je u subotu uveče sprečen mogući incident u blizini Centra Zamet, gde se održava Prvenstvo Balkana u karateu.

Policija je reagovala nakon dojave o okupljanju sumnjive grupe u blizini dvorane, a brzom intervencijom sprečen je napad na decu iz Srbije.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladića s kapuljačama i palicama kretala se prema srpskoj karate delegaciji, ali je blagovremena reakcija trenera i organizatora sprečila incident.

Trener i očevidac srpske dece Miloš Rauković opisao je šta se dogodilo:

- Uočio sam veću grupu lica koja su stavila fantomke, palice i krenula prema nama. Uspeo sam decu da vratim u halu i nakon toga obavestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, a kada su videli policiju, počeli su da se udaljavaju", ispričao je Rauković za RTL.

Predsednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek izvinio se gostima iz Srbije zbog neprijatnosti.

- Naravno da sam se karate delegaciji iz Srbije, koja je ovde došla sa 200 sportistkinja i sportista, izvinio za sve neprijatnosti koje su možda doživeli tokom jučerašnjeg dana", rekao je Cipek.

Predsednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper poručio je da ovaj događaj neće narušiti dobre odnose.

- Mislim da tih par huligančića nije uspelo da pokvari atmosferu i utisak prijateljstva, bratskog zagrljaja ova dva karate saveza", kazao je Piper.

Takmičenje, koje je okupilo 1.700 učesnika iz 13 zemalja, nastavljeno je u sportskom duhu, a situaciju je komentarisala i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

- Rijeku želimo videti i Rijeka jeste grad pre svega zajedništva i tolerancije. Na jučerašnji, da tako kažem, pokušaj incidenta reagovali smo u saradnji s nadležnim službama reda. I moram istaći da se zapravo ništa nije dogodilo, niti u fizičkom, niti verbalnom smislu, niti u smislu uništavanja imovine. No, isto tako, moramo biti svesni da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i pozivam sve da sednu za sto i probleme rešavamo na drugačije načine. Rijeka svakako neće tolerisati nasilje i verujem da ćemo se odupreti bilo kakvim implikacijama toga", izjavila je Rinčić.