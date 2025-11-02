OK RADNIČKI KRAGUJEVAC OSVOJIO TREĆI TROFEJ U 2025! Prvi - u Superkupu Srbije (FOTO)

Radnički iz Kragujevca, aktuelni prvak Srbije i pobednik Kupa Srbije, osvojio je prvi trofej pobednika Superkupa Srbije, pošto je večeras u dvorani SC “Ruma” u Rumi, u meču 15. izdanja ovog takmičenja u konkurenciji odbojkaša savladao Partizan sa 3:0, po setovima 25:23, 25:19 i 25:14, posle 88 minuta igre.

FOTO: OSS

Kragujevčani su u prisustvu 2000 ljubitelja odbojke u Rumi stigli do trofej posle ubedljive igre tokom sva tri segmenta. Mladi odbojkaši Partizana su prvoj deonici pružili jak otpor, ali su potom poklekli pred iskusnijim odbojkašima Radničkog.

Pre početka utakmice minutom ćutanja je odata poslednja počast Lazaru Pavloviću, tragično nastradalom džudisti Partizana.

Đula Mešter, predsednik OSS, predao je pobednički pehar Ivanu Kostiću, kapitenu Radničkog.

Ivan Kostić i Đula Mešter po završetku Superkupa Srbije u odbojci 2025 / FOTO: OSS

Srđan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Ruma i Petar Bogunović, predsednik OSV i potpredsednik OSS, predali su zlatne medalje odbojkašima Radničkog.

Ivan Knežević, generalni sekretar OSS, predao je Ignjatu Dopuđu, kapitenu Partizana, trofej namenjen finalisti Superkupa.

Dragutin Ćuk, tehnički direktor OSS, i Danilo Mrđa, direktor takmičenja OSS, predali su srebrne medalje odbojkašima Partizana.

U konkurenciji odbojkaša odigrano je 15 mečeva u Superkupu Srbije. Crvena zvezda je osvojila šest trofeja, Vojvodina iz Novog Sada 5, Novi Pazar 2, a Partizan i Radnički iz Kragujevca po 1 trofej.

