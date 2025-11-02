STVARAMO ŠAMPIONE I VAN BAZENA: Živko Gocić veruje da će Partizan i dalje da stvara velike vaterpoliste i ljude

NOVA uloga - novi izazov za Živka Gocića. Legendarni vaterpolista se nedavno vratio u matični klub Partizan i prihvatio se zadatka da kao šef stručnog štaba svih kategorija ne oblikuje samo igrače, nego i trenere. Čuveni kapiten "delfina" želi da zajedno sa kolegama ostavi pečat po kojem će u budućnosti biti prepoznatljiva igra crno-belih.

Foto: Profimedia

- I dalje se privikavam, logično da je odgornost veća kada rukovodite celim sistemom nego sedeti na klupi prvog tima. Svakim danom ide sve bolje, ali mi jednostavno treba vreme da svoju ulogu iskristališem u svojoj glavi i na bazenu. Atmosfera je dobra, pozitivna među kolegama, igračima, što je i najbitnije. Radi se dosta, ima mnogo posla u svim segmentima, ali su pozitivni utisci - priča za "Novosti" Živko Gocić.

Nije prvi put da u Partizanu odluče da šef struke brine o svima. I po tome je ispred ostalih klubova...

- Suština je i ono od čega ne odstupamo da stvaramo igrače, za najveće domete u seniorskoj konkurenciji, ali se i trudimo da ne zapostavimo i socijalni aspekt, da pravimo i kvalitetne ljude. Neće svako od naših igrača biti olimpijski pobednik ili osvajač medalja na najvećim takmičenjima, ali ćemo pokušati da na životnom planu izvučemo maksimum od njega. Vreme je danas veoma zahtevno za roditelje i okruženje u kom živimo, pokušavamo da budemo jedna organizacija koja se i te kako bavi odrastanjem igrača - podvlači Gocić.

Živko ističe da ga nova uloga ispunjava..

- Sedam, osam godina radio sam kao trener na visokom nivou, na nivou Lige šampiona. To je vrlo zahtevan i stresan posao. Dosta je trpela porodica i odlučio sam da u narednom periodu ostanem u vaterpolu na neki svoj način, da pokušam da pomognem svom matičnom klubu, u kojem sam naučio skoro sve što znam o vaterpolu. U nekoj sam novoj misiji, ali nisam zatvorio vrata vođenju prve ekipe. Samo, sada sam fokusiran na Partizan i probaćemo da napravimo neki pomak u poboljšanju celokupne situacije u klubu - objašanjava Gocić.

Cilj je da ostavi svoj pečat, kao u Solnoku i Novom Beogradu...

- Želja je da svo moje znanje i iskustvo koje imam kao igrač i kao trener prenesem na svoje kolege, a oni posle na igrače. Pokušavamo da napravimo nešto po čemu će biti prepoznatljiva igra Partizana. Na tome radimo svi zajedno. Normalno, nema ništa preko noći, potrebno je vreme i strpljenje da rad donese i rezultate - kaže Gocić.

U vaterpolu su svi uvek isticali da je tajna uspeha u radu...

- Tako je. Radili smo i više i kvalitetnije od protivnika, toga se treba držati, jer je u tome ključ uspeha. Neophodna je i posvećenost, želja da se napravi nešto dobro. Uvek ističem da ja nisam mađioničar, da mojim dolaskom neće odmah procvetati ruže, ali ću radom, predanošću pokušati da to prenesem na ostale kako bi to bio zaštitni znak Partizana - ističe Gocić.

Živko je ponosan što sarađuje sa odličnim trenerima...

- Imamo jedan od najkvalitetnijih trenerskih kadrova u Srbiji, ako ne i šire. To mi daje za pravo da stojim iza tog rada, tih ljudi, jer znam koliko se trude, koliko rade, koliko su posvećeni i jedan od zadataka je da ih svojim dolaskom još više animiran, da ih poguram da budu još bolji, da se još više druže, tako da iza mojih kolega stojim sto posto - kaže Gocić.

Partizan i pored svih problema koji ga prate godinama ne odustaje od stvaranja mladih igrača. Uostalom, dosta vrhunskih igrača poniklih na Banjici igraju u Novom Beogradu, Radničkom i Šapcu...

- Partizan je uvek bio klub, koji je imao najviše reprezentativaca, naročito u mlađim selekcijama. Partizan je uvek bio taj koji se s pravom zvao rasadnikom talentovanih igrača, tako da nema razloga da tako ne bude i u budućnosti. Naravno, okolnosti su se malo promenile, teže je u današnje vreme to sve izdržati. U Partizanu ne cvetaju ruže, nije idealno, ali se grupa ljudi jako trudi oko kluba, kojima je stalo da se to nastavi i da se možda u nekom trenutku neki od naših igrača vrate u matični klub kako bismo pokušali da napravimo konkurentnu ekipu na seniorskom nivou - nada se Gocić.

Ne brinem za budućnost

ISKUSNI stručnjak uveren je da Srbija ima mlade vaterpoliste na koje može da se osloni u budućnosti.

- U poslednjih nekoliko godina imamo solidne rezultate u mlađim kategorijama, što nam daje za pravo da će neki od tih momaka u narednom periodu na pravi način naslediti velike šampione... Već smo bili svedoci da se mnogo puta pričalo kada ode jedna generacija, da sledeća neće biti dobra pa smo imali moju, koja je posle odlaska velikana napravila rezultate kakve niko nije očekivao. Ja nemam bojazan za našu budućnost - kaže Gocić.

Nemamo prave uslove

- ONO što jeste problem da mi nemamo dobre uslove za proizvodnju igrača. To je nešto čime treba da se pozabavimo kao organizacija, na nivou celog našeg sporta, ne Partizan kao izdvojeni slučaj. Ne želim da liče na izlizani kliše, o kojem svi pričaju godinamaa, ali to je zaista tako. Moraju da se prave vaterpolo centri, a ja podržavam rad u malim sredinama. Raduje me kada vidi da jedna Subotica počinje, da je Niš ove godine malo bolji u finansijskom i organizacionom smislu.Treba nam više centara, mnogo dečaka i devojčica, da bismo mogli da pravimo šampione - primećuje Gocić.

Zaslužujemo više bazena

- DA ne zvuči prepotentno, nadmeno ili neskromno, ali mi i te kako zaslužujemo da dobijemo ne jedan, nego deset bazena u zemlji, jer smo trostruki uzastopni olimpijski šampioni. Godinama potvrđujemo da znamo da radimo, da nešto pravimo i da imamo ljude koji su spremni da se posvete pre svega radu sa mladim ljudima. Samo to je pitanje za više instance, organizacije koje treba da se bave time - naglašava Gocić.