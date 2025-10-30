Ostali sportovi

KAKAV ŠOK! Crvena zvezda smenila trenera koji nije imao poraz

30. 10. 2025. u 10:50

CRVENA zvezda je neočekivano povukla radikalan potez.

КАКАВ ШОК! Црвена звезда сменила тренера који није имао пораз

Ženski rukometni klub je promenio trenera!  Iako je dosadašnji šef struke Andreja Vukojević vodio tim bez poraza otkako je prošle sezone nasledio Sašu Boškovića na klupi sada je iznenada smenjen. 

Vukojević je nakon trenerskog iskustva u Izraelu rešio da se vrati u srpski rukomet i sa Crveom zvezdom je osvojio duplu krunu i odlično počeo evropsku sezonu. Ipak sada će ga zameniti mađarski stručnjak Šandor Rac.

Ovaj 69-godišnji stručnjak do sada je u bogatoj karijeri vodio Nansi, Avr, Senjnts, Diferdanž, a najveći trag ostavio je kada je vodio Mec, Sa Mecom je osvojio pet duplih kruna i došao je do finala EHF kupa.

