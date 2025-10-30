KAKAV ŠOK! Crvena zvezda smenila trenera koji nije imao poraz
CRVENA zvezda je neočekivano povukla radikalan potez.
Ženski rukometni klub je promenio trenera! Iako je dosadašnji šef struke Andreja Vukojević vodio tim bez poraza otkako je prošle sezone nasledio Sašu Boškovića na klupi sada je iznenada smenjen.
Vukojević je nakon trenerskog iskustva u Izraelu rešio da se vrati u srpski rukomet i sa Crveom zvezdom je osvojio duplu krunu i odlično počeo evropsku sezonu. Ipak sada će ga zameniti mađarski stručnjak Šandor Rac.
Ovaj 69-godišnji stručnjak do sada je u bogatoj karijeri vodio Nansi, Avr, Senjnts, Diferdanž, a najveći trag ostavio je kada je vodio Mec, Sa Mecom je osvojio pet duplih kruna i došao je do finala EHF kupa.
BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)