CRNO-BELE SA SREMICAMA: Odbojkašice Partizana danas u trećem kolu Superlige dočekuju Srem
TREĆE kolo Superlige za odbojkašice otvoriće danas Spartak, koji u Subotici dočekuje Beograd, dok će Partizan ugostiti Srem. Ipak, u subotu ćemo videti dva velika okršaja, prvo će Radnički predvođen nekadašnjim kapiten Crvene zvezde Anom Bijelicoma na Crvenom krstu dočeti crveno-bele, a potom ćemo u Obrenovcu gledati duel prve i druge ekipe na tabeli, TENT-a i Uba. Prvak Železničar dočekaće novog superligaša Leskovac 98. U Užicu Jedinstvo će odmeriti snage sa imenjakom iz Stare Pazove.
TREĆE kolo Superlige za odbojkašice: Spartak SU - Beograd (19.00), Partizan - Srem (20.00). Subota: TENT - Ub (19.15), Železničar - Leskovac 98 (19.00), Radnički - Crvena zvezda (16.00), Jedinstvo SP - Jedinstvo Už. (19.00).
TABELA: TENT 6, Ub 6, Železničar 6, Jedinstvo SP 4, Radnički 4, C. zvezda 3, Leskovac 98 3, Jedinstvo Už. 2, Partizan 2, Spartak 0, Srem 0, Beograd 0 bodova.
