SPOJ MODERNOG I TRADICIONALNOG: Fidžital sport uz školarce

Aleksandar Ilić

22. 10. 2025. u 10:08

U Beogradskoj asocijaciji za školski sport potpisan je Memorandum o tehničkom partnerstvu sa Fidžital savezom Srbije. Ugovor su potpisali Slobodan Đurić generalni sekretar asocijacije i Dalibor Marinović predsednik Fidžital saveza.

- Fidžital sport promoviše integraciju digitalnih veština i tradicionalnih sportskih disciplina uz istovremeno razvijanje fizičke spremnosti i digitalnih komeptencija. Kao poseban aspekt igara ističe se inkluzivan pristup koji omogućava i promociju rodne ravnopravnosti, postojanje ženskih i muških timova ali i mogućnost mešovitih timova. Glavni cilj je promocija fidžitala u Beogradu među opštom populacijom i posebno među mladima - deo je izlaganja Dalibora Marinovića, koji zastupa ovaj novi sport na našim prostorima.

Prošle godine u sklopu Gradskog školskog prvenstva u basketu 3 na 3 održano je prvenstvo i i Fidžital basketu. Za one koji ne znaju o čemu se radi, ističemo da se ovaj sport igra delom na terenu a delom na Sony 5 konzolama. Ekipe igraju svoj sort na terenu po svim pravilima i pišu se rezultati.

A onda isti ti timovi sedaju za konzole i igraju tri na tri, uživanjem preko lcd ekrana. Rezultati se spajaju i tako se dobija najbolja ekipa u na primer fidžital basketu, fidžital futsalu, fidžital MMA i drugim sportovima. 

- Na redu je okretanje ka kvalitetnijim školskim takmičenjima u fidžital sportu, sa većim brojem ekipa što je veliki benefit za sve. Za školarce igrače, nastavnike trenere i ljude koji su uključeni u organizaciju. Nedavno je fidžital sport imao i sjajnu prezentaciju na Sajmu sporta, koji je organovao Sportski savez Srbije - istakao je Slobodan Đurić, generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport.  

