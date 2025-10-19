KAKVA BRUKA: Albanski bokser ujeo Srbina, sudija doneo neverovatnu odluku (FOTO)

KAKVA bruka se dogodila u belgijskom gradu Novi Leuven na boskerskom meču između Srbina Đorđa Stojkovića i domaćeg takmičara poreklom iz Albanije Meritona Karadže.

Foto: Printskrin Facebook/Srpska federacija profesionalnog boksa

Naime, sredinom četvrte runde Karadža je ugrizao Stojkovića za rame, pa se srpski bokser usled bola uhvatio za rame.

No, tu nije bio kraj neprijatnim iznenađenjima. Sudija Mišel Maksijuta odlučio je da prekine meč i dodeli pobedu Karadži. To je okarakterisano kao tehnički nokaut.

Krajnjim ishodom razočarani su u Srpskoj federaciji profesionalnog boksa.

- Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka - navodi na svojom Instagram nalogu Srpska federacija profesionalnog boksa.

