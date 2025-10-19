Ostali sportovi

USPEH PROTKAN ZLATNIM SJAJEM! Mačković i Pimenov neprikosnoveni na "Memorijal Paolo d'Aloja"

Танјуг

19. 10. 2025. u 13:05

Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini dubl skul na prestižnoj međunarodnoj regati "Memorial Paolo d'Aloja", koja je održana u italijanskom mestu Piediluco.

Foto: Profimedia

U saopštenju Olimpijskog komiteta Srbije se navodi da ovo takmičenje, jedno od najstarijih i najuglednijih u Evropi, tradicionalno okuplja najbolje posade sveta.

"Ovaj trijumf ima poseban značaj jer su Mačković i Pimenov i prošle godine slavili na istoj regati, i time najavili da ih očekuje dobra sezona. Pobedom u Italiji, potvrdili su kontinuitet uspeha i nastavili niz izuzetnih rezultata na međunarodnoj sceni, nakon što su ove godine osvojili i srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, kao i zlato na Svetskom kupu u Lucernu", saopšteno je iz OKS.

Mačković i Pimenov su u finalu discipline dubl skul bili bolji Italijana Andree Panica i Đakoma Đentilija, koji su ove godine u četverac skulu postali svetski šampioni.

"Do izuzetnih rezultata, naši veslači došli su pod stručnim vođstvom trenera Nikole Stojića - legendarnog srpskog veslača koji je i sam osvajao zlato na regati 'Memorial Paolo d'Aloja 2000. godine, zajedno sa Đorđem Višackim", navode iz OKS.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

