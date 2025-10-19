USPEH PROTKAN ZLATNIM SJAJEM! Mačković i Pimenov neprikosnoveni na "Memorijal Paolo d'Aloja"
Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini dubl skul na prestižnoj međunarodnoj regati "Memorial Paolo d'Aloja", koja je održana u italijanskom mestu Piediluco.
U saopštenju Olimpijskog komiteta Srbije se navodi da ovo takmičenje, jedno od najstarijih i najuglednijih u Evropi, tradicionalno okuplja najbolje posade sveta.
"Ovaj trijumf ima poseban značaj jer su Mačković i Pimenov i prošle godine slavili na istoj regati, i time najavili da ih očekuje dobra sezona. Pobedom u Italiji, potvrdili su kontinuitet uspeha i nastavili niz izuzetnih rezultata na međunarodnoj sceni, nakon što su ove godine osvojili i srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, kao i zlato na Svetskom kupu u Lucernu", saopšteno je iz OKS.
Mačković i Pimenov su u finalu discipline dubl skul bili bolji Italijana Andree Panica i Đakoma Đentilija, koji su ove godine u četverac skulu postali svetski šampioni.
"Do izuzetnih rezultata, naši veslači došli su pod stručnim vođstvom trenera Nikole Stojića - legendarnog srpskog veslača koji je i sam osvajao zlato na regati 'Memorial Paolo d'Aloja 2000. godine, zajedno sa Đorđem Višackim", navode iz OKS.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠOK! Asvel napušta Evroligu, nije jedini?
19. 10. 2025. u 09:24
OVAKO SE TO RADI! Srpkinja ispisala istoriju svetske košarke!
19. 10. 2025. u 08:45
POTVRĐENE CRNE SLUTNjE: Holger Rune će baš dugo biti van terena
19. 10. 2025. u 08:10
DA VAM SE U GLAVI ZAVRTI: Janik Siner dobio reket od čistog zlata, a njegova vrednost...
19. 10. 2025. u 08:27
SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!
DVA najveća engleska kluba ukrstiće koplja od 17 časova i 30 minuta na čuvenom stadionu u apsolutnom derbiju osmog kola Premijer lige.
19. 10. 2025. u 07:30
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)