GRADE IGRU ZA NEMAČKU: Rukometašicama utakmice u kvalifikacijama za EP 2026. služe da se što bolje uigraju za SP u Nemačkoj

NAJLEPŠE je kod kuće. Puna dvorana na Banjici, graja devojčica inspirisale su rukometašice da na startu kvalifikacija za SP 2026. protiv Ukrajine više misle na protivnički nego na svoj gol - 42:33. Ali, vremena za predah nema, jer naše dame već u nedelju (18.00) na neutralnom terenu i Mihalovecu (Slovačka) igraju sa Ukrajinom.

Foto: N.Paraušić

- Bilo je puno golova, ali ovo je prva zvanična utakmica sa novim trenerom. Još nismo ušli u novi sistem, treba nam malo vremena, ali dobro je što u kvalifikacijama imamo dve nešto lakše utakmice pre nego što počnemo da se spremamo za SP od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj. Nije lako preko noći promeniti sve, dosta je i novih devojaka, treba nam vreme, ali trudimo se. Možda protiv Litvanije nije bilo sve pod konac, ali bilo je i dobrih stvari. Potrebno je da se smirimo, da vidimo gde grešimo i da to popravimo - ističe kapiten Katarina Krpež-Šlezak.

Sledeći rival u kvalifikacionoj grupi 5 je Ukrajina, koja je izgubila od Švedske - 25:33.

- Sigurno će biti teži meč od okršaja sa Litvanijom. Naravno je da smo favoriti, ali teren je teren. Neophodno je da igramo bolje, da popravimo sve što nije bilo dobra, da igramo čvršće u odbrani, koja je preksinoć bila malo slabija. Neophodno je da se više koncterišemo na odbranu.

Svojih pet minuta maksimalno je iskoristila golmanka Gordana Petković. Kada je čuvar mreže Crvene zvezde zamenila iskusnu Jovanu Risović, naše su zaigrale sigurnije u odbrani i od 8:8 za nekoliko minuta stvorile 16:9.

- Prvi put sam dobila šansu u reprezentaciji tako da sam bila veoma uzbuđena. Morala sam da se potrudim, da se dokažem. Svi su došli da vide spektakl, tako da sam nastojala koliko je bilo u mojoj moći da to bude na neki način zadovoljavajuće - ushićena je Petkovićeva.

Svesna je Gordana da ne smeju ubuduće protivniku da dozvole da im 33 puta zatrese mrežu.

- Moraćemo još dosta da radimo na tom segmentu. Litvanija je bila slabiji protivnik, ali biće jačih reprezentacija i moramo da radimo na odbrani - podvlači Petkovićeva.

Pada i Ukrajina

- DOBRO je što protiv Ukrajine igramo na neutralnom terenu, u Slovačkoj. Biće sigurno teža utakmica, ali borićemo se. Idemo na pobedu. Protiv Ukrajinki moramo da pojačamo igru u odbrani, dok je napad protiv Litvanije bio korektan - ističe Gordana Petković.

Grupa 5

PRVO kolo: Švedska - Ukrajina 33:25, Srbija - Litvanija 42:33. Drugo kolo, nedelja: Litvanija - Švedska (15.00), Ukrajina - Srbija (18.00).

TABELA: Srbija 2, Švedska 2, Ukrajina 0, Litvanija 0.