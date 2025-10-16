Ostali sportovi

IGRALE I ZA PUBLIKU: Rukometašice u prvom kolu kvalifikacione grupe 5 za odlazak na EP 2026. savladale Litvaniju sa 42:33

Slobodan Krstović

16. 10. 2025. u 22:40

Prva prepreka na putu ka EP od 3. do 20. decembra iduće godine u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj sigurno je preskočena. Rukometašice su na startu grupe 5 na Banjici savladale zahvaljujući odličnoj i na momente atrktivnoj igru i napadu savladale Litvaniju sa 42:33 (24:17). Naše dame u nedelju (18.00) na neutralnom terenu u Mihalovceu (Slovačka) igraju sa Ukrajinom, koja je izgubila od Švedske sa 33:25.

FOTO: Nebojša Paraušić

Bila je to utakmica koja se igrala "spuštenog garda", tako da je odbrana malo zanemarena zbog napada. U prvih 14 minuta vodila se izjednačena borba, a kada je na golu Petkovićeva zamenila Risovićevu naše su malo više "zategle odbranu" i silovitom igrom u napadu za nekoliko minuta od 8:8 stigle do 16:9.Od tog trenutka izabranice Hosea Ignacija Pradesa su održavale prednost od sedam do 10 golova razlike. Valja reći da je kormilar Srbije šansu pružio svim devojkama, jer ovi kvalifikacioni mečevi služe i kao pripremni za SP od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj.

SRBIJA - LITVANIJA 42:33 (24:17)

DVORANA na Banjici. Gledalaca: 1.750. Sudije: Emil i Ernest Agakiši (Azerbejdžan). Isključenja: Srbija 12, Litvanija 6 minuta. Sedmerci: Srbija 6 (6), Litvanija 6 (5).

SRBIJA: Risović (1 odbrana), Radosavljević 6 (1), Krpež-Šlezak 11 (4), Lazić, Janjušević 1, Mitrović, Jovović 3 (1), Skrobić, Stamenić 3, Bojičić 2, Radević 3, Fajfrić 2, Cvijić 3, Vukajlović 4, Garović 4, Petković (6 odbrana).

LITVANIJA: Žilionite (6 odbrana), Pilikauskaite 6 (2), Andronik 3, Kulikovaite, Salamanavice, Voskresenskaja 1, Damulevikiuite 2 (1), Kairite 1, Rakauskaine 6, Rinkevikuite 5 (2), Arciševskaja 9, Selivonkikaite, Neivate, Ustilaite, Vegelite, Vareukiene (1 odbrana).

