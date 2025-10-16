SUTRA STIŽE SPARTAK: Drugi uzastopni meč odbojkaša Ribnice pred svojim navijačima

Pobedom protiv Kleka, odbojkaši kraljevačke Ribnice uspešno su započeli sezonu u okviru BPŠ Prve lige Srbije, a sutra ih očekuje druga uzastopna utakmica pred svojim navijačima.

G.Šljivić (arhiva)

U novu halu sportova kraj Ibra, u okviru 2. kola, stiže stari znanac, Spartak iz Ljiga sa kojim su Kraljevčani često ukrštali koplja i na superligaškim i na prvoligaškim terenima.

Kao i popularni „musketari“ i gosti su u prvom kolu na svom terenu ostvarili maksimalan trijumf, pa se očekuje zanimljiv i neizvestan duel čiji je početak zakazan za 19 sati.