SUTRA STIŽE SPARTAK: Drugi uzastopni meč odbojkaša Ribnice pred svojim navijačima
Pobedom protiv Kleka, odbojkaši kraljevačke Ribnice uspešno su započeli sezonu u okviru BPŠ Prve lige Srbije, a sutra ih očekuje druga uzastopna utakmica pred svojim navijačima.
U novu halu sportova kraj Ibra, u okviru 2. kola, stiže stari znanac, Spartak iz Ljiga sa kojim su Kraljevčani često ukrštali koplja i na superligaškim i na prvoligaškim terenima.
Kao i popularni „musketari“ i gosti su u prvom kolu na svom terenu ostvarili maksimalan trijumf, pa se očekuje zanimljiv i neizvestan duel čiji je početak zakazan za 19 sati.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)