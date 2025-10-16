Ostali sportovi

SUTRA STIŽE SPARTAK: Drugi uzastopni meč odbojkaša Ribnice pred svojim navijačima

Goran Ćirović

16. 10. 2025. u 11:14

Pobedom protiv Kleka, odbojkaši kraljevačke Ribnice uspešno su započeli sezonu u okviru BPŠ Prve lige Srbije, a sutra ih očekuje druga uzastopna utakmica pred svojim navijačima.

СУТРА СТИЖЕ СПАРТАК: Други узастопни меч одбојкаша Рибнице пред својим навијачима

G.Šljivić (arhiva)

U novu halu sportova kraj Ibra, u okviru 2. kola, stiže stari znanac, Spartak iz Ljiga sa kojim su Kraljevčani često ukrštali koplja i na superligaškim i na prvoligaškim terenima.

Kao i popularni „musketari“ i gosti su u prvom kolu na svom terenu ostvarili maksimalan trijumf, pa se očekuje zanimljiv i neizvestan duel čiji je početak zakazan za 19 sati.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZAZOVI ME JOŠ PRIVLAČE: Andrija Prlainović se posle 11 godina vratio u srpski klupski vaterpolo i pojačao Radnički
Ostali sportovi

0 0

IZAZOVI ME JOŠ PRIVLAČE: Andrija Prlainović se posle 11 godina vratio u srpski klupski vaterpolo i pojačao Radnički

I MAESTRO i mentor. Takav je oduvek bio Andrija Prlainović (38). Jedanod naših najboljih igrača svih vremena se posle 11 godina vratio u srpskiklupski vaterpolo da bi pomogao Radničkom da se uhvati ukoštac sanajjačim evropskim timovima. Magični "delfin" je oduvek voleo izazove ikada su ga krajem prošle godine pozvali iz Kragujevca brzo su pronašlizajednički jezik.

16. 10. 2025. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu