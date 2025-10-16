SAMO ZLATO INSPIRIŠE: Nikola Grbić, odbojkaška legenda, sa reprezentacijom Poljske ne silazi sa pobedničkog postolja

GDE god ode sa odbojkašima Poljske, Nikola Grbić (52) se u Varšavu vratisa medaljom. Ali, nije uvek oduševljen kada stane na pobedničko postolje. Pogotovo kada, kao nedavno na šampionatu planete na Filipinima, završina trećem, najnižem stepeniku. Legendarnog kapitena i bivšeg selektoraSrbije kao pravog šampiona retko kada impresionira bronzana medalja, izbog toga su mu posle Manile bila pomešana osećanja, jer je verovao da ćese konačno domoći svetske krune.

- Ima stvari zbog kojih Poljaci i ja treba da budemo zadovoljni - priča u telefonskom razgovoru za "Novosti" Nikola Grbić. - U timu nije bilo sedmorice igrača sa prošlogodišnjih Olimpijskih igara, imali smo dosta mladih odbojkaša koji su prvi put u reprezentaciji igrali na tom nivou. Kada sam na početku sezone, posle razgovora sa igračima, sastavio listu i kada sam je pogledao, da me je neko pitao da li hoćeš zlato u Ligi nacija i bronzu na Svetskom prvenstvu, odmah bih potpisao.Međutim, kako su se kasnije stvari razvijale, kada smo osvojili ubedljivo Ligu nacija, što nismo očekivali, i kada su nam se vratili kapiten Kurek i Huber, počele su da rastu ambicije. Na kraju smo osvojili bronzu, ali ima ljudi koji nisu zadovoljni.

Ne krije Grbić da je i njemu lično bilo stalo da se popne na krov sveta:

- To je jedino zlato sa velikih takmičenja koje nedostaje u mojoj karijeri. Imam dva srebra, dve bronze sa svetskih prvenstava, ali mi fali to zlato. Ali, nije samo meni teško. Mi smo jedina ekipa koja je u poslednje četiri godine na svih osam turnira osvojila medalju. Ne postoji druga ekipa koja je blizu tog uspeha. Cilj poljske federacije je da se na svakom takmičenju okiti medaljom, a nije ni ono, ako je bronza, nećemo biti zadovoljni. Međutim, iskreno, svi smo od mene, preko igrača, stručnog štaba do federacije očekivali da ćemo osvojiti zlato, bez obzira na to što smo znali da ćemo u polufinalu igrati protiv Francuske ili Italije.

Priznaje naš nekadašnji selektor da Poljaci veruju da imaju najbolju ekipu na svetu:

- Kada osvajaš medalje, kada si non-stop u vrhu i redovno pobeđuješ najjače ekipe na svetu, očekivanja počinju da rastu i vrlo brzo, ako već nije došao, doći će period kada bronza više neće biti dovoljna. Zato su osećanja pomešana, zadovoljni smo sa dve medalje, ali normalno je da smo želeli i očekivali da ćemo se vratiti u Poljsku sa zlatom.

Ako se nešto nepredviđeno ne dogodi, Grbić će sa Poljskom napasti i svetsko zlato 2027. godine. A tada će biti u ulozi domaćina.

- Dogovorili smo se, jer sam ja to tražio, da posle dve godine vidimo da li ćemo nastaviti dalje ili nećemo. Ideja je da sednemo krajem sledeće sezone i da tada odlučimo da li ćemo i dalje ići istim putem. U ovom trenutku ja sam zadovoljan, oni su zadovoljni, tako da nema nagoveštaja prekida saradnje. Ali, to je opcija u ugovoru koju imamo i oni i ja. Ako želimo da nastavimo saradnju, idemo dalje - kaže Grbić.

Kada se pogledaju mediji u toj zemlji, stiče se utisak da se Nikola Grbić "stopio" sa Poljacima.

- Jako mi prija da radim sa njima. Postoji uzajmno poštovanje. Oni mene veoma poštuju, prate šta im govorim, slušaju me, imaju poverenje u mene i zbog toga je meni milina raditi sa takvim igračima i sa takvim ljudima. Mentalitet mi mnogo prija - naglašava Grbić.

Nikola ne propušta da podvuče da se Italijani dosta razlikuju od Poljaka.

- U Italiji je svaki građanin - trener. Svako zna najbolje, isto važi i za igrače. Ti dođeš i kažeš radi se ovako, u Poljskoj će da kažu u redu, idemo. A kada je reč o Italiji, onda otprlike kažu "čekaj, zašto je to tako, ajde ti nama sada objasni". I onda ja moram da ih ubedim zašto to treba tako da bude. Kod Italijana postoji i potreba da se odredi potencijalni krivac ako stvari ne krenu kako treba. U Poljskoj toga nema. Već sam šest godina u Poljskoj, prve dve kao klupski trener i ovo mi je ubedljivo najbolje trenersko iskustvo koje sam imao, uključujući i srpsku reprezentaciju - ističe nekadašnji selektor "orlova".

Poljaci su više puta pokazali da su prava sportska nacija, ni bronza ih nije sprečila da prirede odbojkašima lep doček...

- Ta sportska kultura je kod njih veoma razvijena, kada se osvoji medalja oni su prezadovoljni. To je nešto za poštovanje. Kada pogledaš druge jače reprezentacije, ne mislim na one koje su osvojile medalju iako je nisu ni sanjale, vidiš da se one ponašaju u stilu "e, brate, bronza". Poljaci jako cene što smo osvojili medalju i to je za poštovanje.

Na osnovu svog iskustva Nikola smatra da možemo da se ugledamo na Poljake...

- Mislim da ima puno, puno stvari koje možemo da naučimo i kao država koja ulaže u sport i odbojku, i kao federacija u smislu organizacije i igrači u smislu ponašanja, pristupa, profesionalizma... Naravno, neke stvari zavise i od države, jer ne možemo da utičemo na nju kako će da troši svoj novac i kako će da organizuje i finansira sport uopšte, samim tim i odbojku - kaže trofejni stručnjak.

Grbić je oduševljen kako Poljaci rade:

- Oni su zaista fantastično organizovali i sport za mlade, za decu, gde ulažu novac i stvaraju buduće šampiona. U Srbiji se, nažalost, to ne radi, osim u sportovima gde ima novca, kao što je fudbal. Samo ne zato što vole fudbal, što misle da tako treba da bude, da organizacija bude takva, nego što se očekuje da kada se uloži novac u jednog igrača, da će taj novac da se vrati kada taj momak postane zvezda i proda se za milione, kako bi se "investicija" vratila.

Nikola smatra da moramo da budemo strpljivi u radu sa mladima.

- Kada se ulaže u decu, prvo treba biti svestan da ogromna većina deca koja radi, trenira, neće završiti u reprezentaciji,da se ogromna većina neće uopšte baviti odbojkom i da će mnogi biti prosečni, igraće u nekim nižim ligama, da će trenirati dva-tri puta nedeljno, igraće zato što vole odbojka, a ne zbog posla. Kao što znamo, u odbojci para nema, tako da ne možeš da živiš od toga. To je objektivni problem, ali i objektivni trošak, koji, po meni, treba da bude unapred ukalkulisan u budžet. Moraš da budeš svestan da ćeš godinama ulagati, godinama selektirati, godinama trenirati da bi možda dobio jednog, dvojicu reprezentativaca, koji će biti okej igrači, možda ne vrhunski. Poznajući naš mentalitet, to nema šanse da se dogodi, jer mi ukoliko uložimo neki novac očekujemo da taj momak odmah bude spreman za velika dela - svestan je svih zamki Grbić.

Zato Nikola smatra da naši ljudi mogu da se ugledaju na velike federacije:

- Mislim da puno može da se nauči, ne samo od Poljske, već i Italije, Brazila, svih federacija i država koje sistematski ulažu u sport i koje godinama igraju u završnicama svih velikih turnira. Primera radi, Italija 16 godina nije osvojila zlatnu medalju, bila je pri vrhu, imala srebra i bronze. A onda su 2021. osvojili evropsko zlato, pa dva svetska zlata. To samo potvrđuje ono što sam rekao, da oni godinama sistematski ulažu bez očekivanja da će svake godine morati da se dođe do medalje i da će svake godine biti osvojeno zlato. Oni svesno ulažu u sport i razvijaju ga, dopunjuju, popravljaju i zaslužuju mesto na kome se nalaze - istakao je na kraju Grbić.

"Orlovi" su napravili uspeh

GRBIĆ smatra da "orlovi" nisu razočarali na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

- Odsustvo par igrača može da promeni stil igre i moralnu stabilnost jedne ekipe. Mislim da je Srbija celog leta do SP kuburila sa povredama. Kujundžić, Perić i Ivović su imali ozbiljnih fizičkih problema i nisu uspeli da treniraju i igraju na svom nivou. Mislim da je posao koji je George Krecu uradio bio ekstremno težak i da je plasman u osminu finala na SP svojevrstan uspeh. Jer, uspeli su da se vrate posle teškog poraza na startu od Češke i da izbace Brazil - kaže selektor Poljske.

Više sa porodicom

U JEDNOM trenutku je Grbić razmišljao da osim reprezentacije Poljske trenira i neki klub.

- Ovaj status mi sada odgovora, provodim više vremena sa porodicom, imam ugovor sa Poljacima. Nisam konkretno preuzeo korake ka tome. Ali, ako bi bila ozbiljna ponuda, koja je vredna nekog projekta, mogu da je uzmem u obzir. Samo što ja imam veliku prepreku, jer ne mogu da treniram klub u Poljskoj, jer sam selektor, u Rusiji zbog političkih tenzija Rusije sa Poljskom, i u Italiji zbog penala od 100.000 evra za trenere koji su i selektori - objašnjava Grbić.

Sin Matija da se dokaže

STARIJI Grbićev sin Matija od ove sezone igra za čuveni američki univerzitet Pet stejt.

- To je univerzitet na kojem su trenirali i igrali kod istog trenera Metju Anderson, Maks Holt i Ajron Rasel. U kontaktu smo, razgovarali smo, mislim da je fantastičan trener i pre svega čovek tako da mislim da će Matija imati kompletnu podršku.Zadovoljan sam što je uspeo da se upiše na taj univerzitet. Rekao sam mu: "Sine, na tebi je, imaš sve uslove da se razvijaš, da se pokažeš, dokažeš, ojačaš i izboriš mesto u ekipi. I akobogda i u reprezentaciji Srbije" - kaže Nikola.