SRBIJA TREĆA U EVROPI: Naši šahisti osvojili bronzu na ekipnom prvenstvu u Batumiju

SIJA bronza kao zlato! Muška reprezentacija Srbije u šahu ostvarila je izuzetan rezultat, osvojila je treće mesto na ekipnom prvenstvu Evrope u Batumiju (Gruzija).

FOTO: ŠSS

U poslednjem, devetom kolu, naša ekipa u sastavu Aleksandar Inđić, Aleksej Sarana, Robert Markuš i Velimir Ivić, odigrala je meč sa selekcijom Azerbejdžana, i odnela pobedu 3:1, što je bilo dovoljno da se naši momci nađu na postolju.

Reprezentacija je na kraju ubeležila čak šest trijumfa uz jedan remi i tek dva poraza. Savladane su Crna Gora, Austrija, Francuska, Grčka, Turska i Azerbejdžan. Sa Nemačkom je odigrano nerešeno, a bolji od nas su bili Ukrajinci i Holanđani. Najviše bodova timu čiji je selektor Ivan Ivanišević su doneli Sarana i Inđić (5,5), a Ivić (4,5). Ovo je ogroman uspeh, iako je naša reprezentacija u Batumi došla kao zvanični prvak Starog kontinenta, te je nastavljen kontinuitet medalja.

Ženska selekcija je zauzela 18. poziciju, a naše dame u sastavu Teodora Injac, Adela Velikić, Sofia Pogorelskih, Elif Mehmed i Jovana Srdanović, a koja je predvodila selektorka Alisa Marić upisale su dve pobede, pet remija i dva poraza.

