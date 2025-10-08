SRPSKI PONOS: Milan Bulaja svetski šampion u DŽudou

Ostali sportovi

Bogoljub Grujić

08. 10. 2025. u 22:35

Evropskoj tituli, čelični gospodar džudo prstenova iz Zrenjanina, Milan Bulaja, dodao je blistavi ukras, u vidu zlatne svetske medalje u Limi u Peruu.

U kategoriji - 100 kilograma, u finalu bio je bolji od Japanca Šoke Hirana, dok je drugi srpski reprezentativac Lazar Ždrale, podelio treće mesto i bronzu sa Muhama Dali Zoirovim.
 

