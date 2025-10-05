TEŽAK UDARAC ZA PARTIZAN: Povredio se najbolji igrač
LOŠE vesti saznali su navijači Partizana.
Dobio je Partizan Crvenu zvezdu u rukometnom derbiju rezultatom 33:26. Ono što predstavlja dodatni problem jeste povreda Sime Šijana.
- Čestitao bih Zvezdi na fer i korektnoj utakmici. Sa naše strane i ne baš kvalitetan meč. Tokom celog prvog poluvremena imali smo problem sa odbranom, a tokom drugog sa napadom. Posle ove utakmice dobili smo još glavobolja zbog povreda. Što se tiče Šijana, deluje da je teža povreda u pitanju i da neće moći da nastupa u Evropi. Mislili smo stvarno da će se stvari po pitanju povreda bar malo srediti, ali izgleda da će biti drugačije. Danas je trebalo da Stanković i Anđelković podele minutažu, ali do toga nažalost nije došlo. Samo se nadam da ćemo što pre rešiti te probleme - rekao je posle meča Đorđe Ćirković.
Sjajno je počeo utakmicu Mladen Šotić. ali i on je dobio udarac tokom meča i kasnije se nije vraćao na teren. Dao je pet golova i proglašen je za najboljeg pojedinca na meču.
- Posle pobede utisci su uvek zadovoljavajući. U nekim segmentima igre moramo bolje, ali to je pitanje vremena, kao i svega što predstoji. Svakako motiv više za ekipu. Prvo poluvreme je bilo dinamičnije, sa dosta golova, a u drugom je opao nivo igre. Uz par pehova sa povredama došli smo do pobede i nadam se da će nas takve situacije u budućnosti zaobići - zaključio je Šotić.
