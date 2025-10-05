ZVEZDA SLAVILA POSLE PETERACA: Crveno-beli na kvalifikacionom turniru za Evroku u Monpeljeu savladali vaterpoliste Vugamenija sa 17:16
VATERPOLISTI Crvene zvezde su ostali u igri za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Crveno-beli su u drugom kolu kvalifikacionog turnira grupe B u Monpeljeu posle peteraca savladali Vuljagmeni Vladimira Vujasinovića i Nemanje Ubovića – 17:16 (3:4, 3:3, 2:2, 3:2 – 6:5). U regularnom toku bilo je 11:11. Podsetimo Zvezda je u prvom kolu izgula od Trsta sa 12:11.
Beograđani sutra (12.00) moraju da pobede Monpelje, da Trst bude bolji od Vuljagmenija i da prate ishod u grupi A kako bi ostvarili cilj. Dalje idu pobednici četiri grupe i tri najbolje drugoplasirane ekipe.
Okršaj Srba i Grka bio je neizvestan do poslednje sekunde. Zvezdaši su vodili samo dva puta (1:0, 10:9), ali je Pješivac 40 sekunde pre kraja doneo peterce. Pobednik je odlučen u šestoj seriji, kada je šut Čazisa zaustavio Mišović, a Radović doneo velika dva boda.
Golove za Zvezdu u regularnom toku dali su: Pješivac 3, Radanović, Vasić 2, Marković, Petković, Šulc i Gak, a u penal seriji: Radović 2, Šulc, Vasić, Radanović i Tankosić. Ubović je dao jedan gol za Vuljagmeni.
