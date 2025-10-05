UZETI RECEPT OD "AZURA": Marko Podraščanin nije iznenađen dominacijom Italije u svetskoj odbojci

NE tako davno Srbija je 2011. i 2019. vladala evropskom odbojkom u muškoj i ženskoj konkurenciji. Takav podvig, ali na svetskom nivou napravili su ove godine odbojkašice i odbojkaši Italije, osvajanjem zlatnih medalja na planetarnim šampionatima. I tako su posle 65 godina ponovili uspeh reprezentacija nekadašnjeg SSSR, koje su objedinile krune 1952. i 1960. godine.

Foto: Profimedia

- Ništa nije slučajno, niti u životu, niti u sportu - priča u telefonskom razgovoru za "Novosti" legendarni Marko Podraščanin, koji od 2006. igra na Apeninskom poluostrvu. - Italijanska lige je poslednjih 30, možda i 40 godina najbolja na svetu i kod žena, i kod muškaraca. Ne verujem da je postojao jedan igrač ili igračica koja nije poželela da u jednom trenutku dođe u Italiju i da se isproba sa najboljim igračima sveta. Ne zaboravimo i trenere, jer dosta reprezentacija na planeti vode italijanski stručnjaci. Mislim da se radi o velikoj tradiciji, velikim ulaganjima i prvenstveno znanju kako treba da se radi, naročito sa mlađim kategorijama i kada treba mladim igračima dati šansu da se oprobaju u najboljoj ligi na svetu.

Jasno je da Italijani imaju dugoročnu strategiju razvoja...

- Imaju koordinatore za mlađe kategorije, koji se bave svim uzrastima od pionira do seniora, mislim da svi zajedno sinhornizovane rade, kako u muškoj, tako i u ženskoj odbojci. Klubovi jako puno ulažu u mlađe kategorije i to se na kraju isplati. To je lepota sporta kada neko zna da ulaže, kada radi sa strašću i sa predanošću da rezultat na kraju dođe - smatra Podraščanin.

Italijanska liga ima 12 klubova kao naša. A Srbija je kada je bila jaka imala šampionat od osam ili 10 ekipa...

- Oni vole da pričaju da ne treba rasipati previše talenata. Baš je nedavno bila polemika da li povećati ligu na 14 ili 16. kao u Poljskoj i na kraju su došli do zaključka da bio sigurno pao kvalitet lige i da ti klubovi verovatno ne bi mogli finansijski da ispoštuju samu ligu - kaže Podraščanin.

Marko ne krije da je imao sreću što je sa 19 godina došao u Italiju.

- Volim da kažem da sam dete Vojvodine, ali ovde sam dobio pravu šansu. Ne verujem da bih bez Italije napravio tako sjajnu karijeru. I dan danas predlažem igračima, naročito mlađima da dođu u Italiju, pa makar igrali i u nekom lošijem klubu, da se oprobaju. Dobar primer je Bugarska. Kada ih je preuzeo Đanlorenco Blenđini je preko svojih kontakata 15 mlađih bugarskih igrača ubacio u italijanske klubove. Većina ne igra u vrhunskim klubovima, ali su došli do srebra na SP u Manili. I pokazali su šta znači rad sa vrhunskim trenerima - ističe Podraščanin.

Nekad je i Srbija imala više od 15 igrača u Seriji A, mnogi su bili i kapiteni...

- Godinama nas je sve manje i manje, što se održava i na rezultate reprezentacije, ako hoćemo da budemo iskreni prema sebi i prema ostalima. Zato uvek govorim mlađim igračim da dođu u Italiju, čak i za slabiji ugovor, manju minutažu u prvoj sezoni, da se oprobaju i naprave ozbiljnu karijeru - podvlači Podraščanin.

A šta bi srpska odbojka mogla da preuzme od italijanske, osim da mladi igrači brane boje klubova na Apeninskom poluostrvu.

- Mora sve da krene od baze. Mislim da je neophodno da napravimo veliki reset sa mlađim kategorijama. Kod nas je, po meni, jako veliki problem što više nema predanih, iskusnih trenera koji će se posvetiti deci. Talenata ima, videli smo ove godine da je novi selektor Kretu ubacio par talentovanih igrača.Međutim, kako pratim i ostale lige, francusku, poljsku, brazilsku, japansku, vidim da dosta zaostajemo za ostalim ligama što se tiče mlađih kategorija. Rezultata nema već godinama, vidim se se pojavio problem i kod mlađih ženskih selekcija, gde smo godinama bili dominantni, jer nema rezultata ni na evropskoj, ni na svetskoj sceni...Mora, u naročito u mlađim kategorijama da se napravi reset i da dođu ljudi koji su posvećeni i koji će našu decu da izvedu na pravi put - smatra Podraščanin.

Kod nas se Vojvodina okrenula mladim odbojkašima...

- Vojvodina je napravila jako dobar potez pre tri godine kada su napravili reset celog kluba i kada su se okrenuli mladima. Juniori su prve godine osvojili Kup Srbije, druge igrali finale plej-ofa. Dosta njih je napredovalo, neki su već u reprezentaciji, neki će im se za koju godinu pridružiti.Mislim da je to pravi put kako treba da se radi za srpsku odbojku. I Italijani su isto uradili sa ovom generacijom - podvlači Podraščanin.

Ispuštena velika šansa

MARKO ne krije da mu je mnogo žao što "orlovi" nisu napravili podvig na SP.

- Šteta što su stali u osminufinala, s obzirom da kvalitet SP nije bio kao ranijih godina. Imali su ogromnu šansu da se dočepaju polufinala, jer mislim da su kvalitetniji od Irana i Češke, koja je lepo igrala, ali nije na nivou srpske reprezentacije. Ne znam šta bi bilo u polufinalu sa Bugarima, koji su igrali jako lepo. Takva šansa se ukaže jednom u 30 godina, šteta i žal što nismo iskoristili, što nismo došli do polufinala.Bio sam ubeđen posle fenomenalne partije protiv Brazila (3:0) da će bez problema preskočiti Irance i Čehe. Ovako imali smo još jedno leto bez sjajnih rezultata. Mlađi igrači su dobili priliku u Ligi nacija, ali na SP maltene nisu igrali - kaže Marko.

Igraću dok uživam

PODRAŠČANIN ne razmišlja o kraju karijere.

- Pre mesec i po dana imao sam intervenciju na meniskusu. Vratio sam se brzo, odigrao prijateljski meč. Dobro je izgledalo, a igraću koliko me želja i draž sa odbojkom bude nosila. I dalje me vuće parket i teren, i dalje volim da se nadigravam sa mladima, da dajem savete, uostalom odbojka je moj život. Koliko me telo bude slušalo toliko ću igrati, da li će to biti godina, dve, tri videćemo - kaže zvezda Lubea, koji će ove godine igrati u Ligi šampiona.