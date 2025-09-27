BUGARI GAZE SVE PRED SOBDOM: Boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu u odbojci
ODBOJKAŠKA reprezentacija Bugarske plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je danas u polufinalu u Pasaj sitiju (Filipini) pobedila selekciju Češke rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Ova selekcija je nastavila sa sjajnim igrama na planetarnoj smotri. Upisala je šesti trijumf iz isto toliko mečeva.
Redom su pred izabranicima Đanlorenca Blenđinija pobeđivali Nemačku (3:0), Sloveniju (3:2), Čile (3:0), Portugal (3:0), SAD (3:2) i sad Češku (3:1).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najefikasniji u reprezentaciji Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 31 poenom. Aleks Grozdanov je zabeležio 12 poena, dok je Asparuh Asparuhov upisao 10.
U selekciji Češke istakao se Lukaš Vašina sa 17 poena. Jan Galabov je postigao 13 poena, a Patrik Indra 10.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bugarska će u nedelju u finalu Svetskog prvenstva igrati protiv pobednika duela između reprezentacije Poljske i Italije, a taj duel ja na programu danas od 12.30 časova.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana
27. 09. 2025. u 08:16
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
26. 09. 2025. u 19:19
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)