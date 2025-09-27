Ostali sportovi

BUGARI GAZE SVE PRED SOBDOM: Boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu u odbojci

Časlav Vuković

27. 09. 2025. u 11:00

ODBOJKAŠKA reprezentacija Bugarske plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je danas u polufinalu u Pasaj sitiju (Filipini) pobedila selekciju Češke rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

БУГАРИ ГАЗЕ СВЕ ПРЕД СОБДОМ: Бориће се за злато на Светском првенству у одбојци

FOTO: Tanjug/AP/Aaron Favila

Ova selekcija je nastavila sa sjajnim igrama na planetarnoj smotri. Upisala je šesti trijumf iz isto toliko mečeva.

Redom su pred izabranicima Đanlorenca Blenđinija pobeđivali Nemačku (3:0), Sloveniju (3:2), Čile (3:0), Portugal (3:0), SAD (3:2) i sad Češku (3:1).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Najefikasniji u reprezentaciji Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 31 poenom. Aleks Grozdanov je zabeležio 12 poena, dok je Asparuh Asparuhov upisao 10.

U selekciji Češke istakao se Lukaš Vašina sa 17 poena. Jan Galabov je postigao 13 poena, a Patrik Indra 10.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bugarska će u nedelju u finalu Svetskog prvenstva igrati protiv pobednika duela između reprezentacije Poljske i Italije, a taj duel ja na programu danas od 12.30 časova.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 0

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke