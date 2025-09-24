HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
Zatim, na ceremoniji dodele medalja, rvač je sklonio sa sebe šal sa šahovnicom koji je potom nosio u ruci za vreme intoniranja himne "Bože pravde".
Nakon svega se oglasio Davor Štefanek, nekadašnji rvački reprezentativac koji sada obavlja funkciju predsednika Sportskog saveza Srbije.
- Zahvaljujem se celoj ekipi i Rvačkom savezu Srbije i predsedniku Damiru Šabiću. Da nismo imali ovakav tim koji vodi Rvački savez Srbije, sigurno ne bi bili ovakvi rezultati. Hvala upravnom odboru, hvala svim ljudima koji su dosad bili u rvanju i hvala svim ljudima koji su i pre ovog skupa vodili, jer svi dišemo kao jedan i to može da donese rezultat. Aleksandar Komarov je brilijantno nastupao u Zagrebu, ostvario je četiri pobede, pet pobeda sa finalom. U finalu je zaista imao više nego odličan nastup, okrenuti jednog rvača kao što je Iranac i napraviti četiri boda na njemu. Čestitao bih i ostalim momcima, nije rezultat samo svetsko titula, jeste svakako najvažniji, ali znak pažnje treba dati i Tibilovu i Sebastjanu koji su osvojili peto mesto i izgubili borbu za medalju - rekao je Štefanek.
Osvrnuo se i na poteze koji su izazvali puno pažnje.
- Što se tiče dizanja tri prsta i sklanjanja šala, tu je pogrešio organizator, koji je rekao da se stavljaju šalovi na takmičare. Taj šal je celu trenerku i grb prekrio i ja sam mu lično rekao da skine, da savije da stavi u ruku kulturno. Nikakva to provokacija nije, mi smo prijatelji sa Rvačkim savezom Hrvatske i mislim da nema mesta za politiku tu. Komarov je momak koji je došao iz Rusije, oženio se ima dete i odlučio je da nastupa za Srbiju. Svim srcem se bori za Srbiju i nastaviće da se bori za Srbiju - poručio je Davor Štefanek koji je tokom bogate akrijere osvojio zlato na Olimpijskim igrama 2016, Svetskom prvenstvu 2014. godine, dok je na Svetskim i Evropskim prvenstvima osvajao srebrne i bronzane medalje.
