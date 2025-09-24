Ostali sportovi

SKANDAL KAKAV SRPSKI SPORT NE PAMTI! Direktor Vojvodine davio sudiju, arbitar izneo jezive detalje

Новости онлине

24. 09. 2025. u 10:38

NOVA buru u srpskom sportu!

СКАНДАЛ КАКАВ СРПСКИ СПОРТ НЕ ПАМТИ! Директор Војводине давио судију, арбитар изнео језиве детаље

Foto ATA

U pitanju je rukometni meč gde se desio skandalozan napad na sudiju Ivana Mošorinskog, koji tvrdi da ga je direktor Vojvodine Darko Jevtić fizički napao, prenosi "Žurnal".

"U nedelju sam gledao utakmicu između Slavije i Vrbasa na Slanoj bari. Na poluvremenu sam se sa kolegama, kojima sam i mentor, uputio ka izlazu iz hale, a u holu me, gde se nalazilo desetak ljudi, uglavnom iz uprave Vojvodine i gledaoci, iznenada sa strane i neočekivano napao direktor Vojvodine Darko Jevtić", rekao je Mošorinski i dodao:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Uz prisustvo njegove supruge Tatjane Ječmenice, Jevtić me obuhvatio sa dve ruke oko vrata i počeo da me vuče po holu hale. Usput me ugurao u pomoćnu prostoriju gde nije bilo nikoga i tada je izgovarao pogrdne reči poput 'lopove', 'dva miliona ste mi ukrali', 'mislio si da možeš da dođeš ovde tek tako'. Nastavio je sa pretnjama, zakačio po gornjoj usni i rekao da neću živ izaći iz hale".

Kako kaže Mošorinski, to nije bio kraj.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Ispred hale je nastavio da preti i ja sam rekao da ću ga prijaviti, što sam i učinio. Prijavio sam ga policiji i otišao u bolnicu, pošto sam osetio jake bolove u vratu i vrtoglavicu. Kasnije sam obavešten od strane MUP-a da su posle moje izjave prekvalifikovali delo u krivično".

Poručio je sledeće:

"Ništa mene ovde ne iznenađuje, poznato mi je ponašanje dotičnog, jer su ga i ranije prijavljivala službena lica", zaključio je Mošorinski.

(Sportski žurnal)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)