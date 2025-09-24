SKANDAL KAKAV SRPSKI SPORT NE PAMTI! Direktor Vojvodine davio sudiju, arbitar izneo jezive detalje
NOVA buru u srpskom sportu!
U pitanju je rukometni meč gde se desio skandalozan napad na sudiju Ivana Mošorinskog, koji tvrdi da ga je direktor Vojvodine Darko Jevtić fizički napao, prenosi "Žurnal".
"U nedelju sam gledao utakmicu između Slavije i Vrbasa na Slanoj bari. Na poluvremenu sam se sa kolegama, kojima sam i mentor, uputio ka izlazu iz hale, a u holu me, gde se nalazilo desetak ljudi, uglavnom iz uprave Vojvodine i gledaoci, iznenada sa strane i neočekivano napao direktor Vojvodine Darko Jevtić", rekao je Mošorinski i dodao:
"Uz prisustvo njegove supruge Tatjane Ječmenice, Jevtić me obuhvatio sa dve ruke oko vrata i počeo da me vuče po holu hale. Usput me ugurao u pomoćnu prostoriju gde nije bilo nikoga i tada je izgovarao pogrdne reči poput 'lopove', 'dva miliona ste mi ukrali', 'mislio si da možeš da dođeš ovde tek tako'. Nastavio je sa pretnjama, zakačio po gornjoj usni i rekao da neću živ izaći iz hale".
Kako kaže Mošorinski, to nije bio kraj.
"Ispred hale je nastavio da preti i ja sam rekao da ću ga prijaviti, što sam i učinio. Prijavio sam ga policiji i otišao u bolnicu, pošto sam osetio jake bolove u vratu i vrtoglavicu. Kasnije sam obavešten od strane MUP-a da su posle moje izjave prekvalifikovali delo u krivično".
Poručio je sledeće:
"Ništa mene ovde ne iznenađuje, poznato mi je ponašanje dotičnog, jer su ga i ranije prijavljivala službena lica", zaključio je Mošorinski.
(Sportski žurnal)
