"NEŠTO SE DOGODILO..." Selektor odbojkaša Srbije posle emotivnog ispadanja sa Svetskog prvenstva
SRBIJA nije uspela! Odbojkaši su poraženi u četvrtfinalu Svetskog prvenstva od Irana sa 3:2. Utiske posle meča izneo je selektor "orlova" George Krecu.
Sigurno da Rumun ima za čim da žali, jer je naša selekcija bila blizu plasmana među osam najboljih na planetarnoj smotri.
- Uspevali smo da ostanemo u meču i odigramo dugačke poene, pa smo u četvrtom setu bili blizu i falio nam je neki servis da ih stignemo. U ovakvim mečevima par lopti promene čitav ishod - rekao je Krecu posle utakmice.
Osvrnuo se i na probleme sa kojima se suočavao tokom priprema za Svetsko prvenstvo.
- Nije ovo bila sjajna godina za nas, na novom smo početku i imali smo mnogo problema pa smo greške skupo platili. Ovi momci sa kojima smo igrali na ovom turniru su odigrali prve četiri utakmice zajedno. Čitavog leta smo radili sa mlađim momcima da bi se iskusniji odmorni vratili i čekamo trenutak kada ćemo biti kompletni. Kao i sve ostale ekipe. Nešto se dogodilo... Izgubili smo Ivovića... Ovo je bilo dugačko leto. Srećan sam što su momci ostali zajedno i kao tim se vratili - zaključio je Krecu.
Podsetimo, Srbija je na ovom takmičenju pobedila Brazil i Kinu, a izgubila je od Irana i Češke.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
