NE MOGU DA DOĐU SEBI: Odbojkaši Srbije ne veruju da su ispali sa Svetskog prvenstva!

Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva, a to je teško palo svima u ekipi "orlova".

FOTO: FIVB

Srbija je najpre gubila, pa vodila protiv Irana, a onda u drami poklekla pred inspirisanijim i, pre svega, koncentrisanijim rivalom.

Kada je loš servis najboljeg igrača srpske reprezentacije, Luburića, označio kraj ove utakmice, naši odbojkaši su popadali po terenu.

Neverica je zavladala među njima...

Ispali su, iako su prethodno održali lekciju Brazilu i, neočekivano za mnoge (posle silnih muka u Ligi nacija), osvojili prvo mesto u grupi.

Nadali su se da će eliminisati Iran, nastaviti borbu za medalje, ali...

Umesto radosti - usledio je šok.

Deo tih reakcija možete videti u foto-galeriji koja je pred vama:

Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.

Iranci će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.

