Ostali sportovi

NE MOGU DA DOĐU SEBI: Odbojkaši Srbije ne veruju da su ispali sa Svetskog prvenstva!

Новости онлине

23. 09. 2025. u 17:00

Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva, a to je teško palo svima u ekipi "orlova".

НЕ МОГУ ДА ДОЂУ СЕБИ: Одбојкаши Србије не верују да су испали са Светског првенства!

FOTO: FIVB

Srbija je najpre gubila, pa vodila protiv Irana, a onda u drami poklekla pred inspirisanijim i, pre svega, koncentrisanijim rivalom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kada je loš servis najboljeg igrača srpske reprezentacije, Luburića, označio kraj ove utakmice, naši odbojkaši su popadali po terenu.

Neverica je zavladala među njima...

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ispali su, iako su prethodno održali lekciju Brazilu i, neočekivano za mnoge (posle silnih muka u Ligi nacija), osvojili prvo mesto u grupi.

Nadali su se da će eliminisati Iran, nastaviti borbu za medalje, ali...

Umesto radosti - usledio je šok.

Deo tih reakcija možete videti u foto-galeriji koja je pred vama:

Foto: FOTO: FIVB

POGLEDAJ GALERIJU

Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.

Iranci će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)