ODMAH SPEKTAKL U SRBIJI! Evo s kime u 1. kolu Lige šampiona igraju vaterpolisti Radničkog, a sa kime VK Novi Beograd
POSLE kvalifikacionih turnira poznati su svi učesnici grupne faze Lige šampiona za vaterpoliste.
Srbija ima, kao i prošle godine, dva kluba, Radnički i Novi Beograd. U prvom kolu 14.oktobra Kragujevčani u grupi A dočekuju mađarski Vašaš, dok će Novobeograđani ugostiti najtrofejni evropski klub, Pro Reko.
Rivali Radničkom u grupi A su još Olimpijakos i Mladost, a Novom Beogradu grupi B još hercegnovski i splitski Jadran. U grupi C su: Ferencvaroš (Mandić), Primorac (Rističević, Vico), Oradea, Breša i grupa D: Marselj (Drašović), Sabadelj, Hanover i Barseloneta.
U drugu fazu plasiraće se dve najbolje ekipe.
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
