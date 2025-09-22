ODMAH SPEKTAKL U SRBIJI! Evo s kime u 1. kolu Lige šampiona igraju vaterpolisti Radničkog, a sa kime VK Novi Beograd

POSLE kvalifikacionih turnira poznati su svi učesnici grupne faze Lige šampiona za vaterpoliste.

MILOŠ VUKADINOVIĆ

Srbija ima, kao i prošle godine, dva kluba, Radnički i Novi Beograd. U prvom kolu 14.oktobra Kragujevčani u grupi A dočekuju mađarski Vašaš, dok će Novobeograđani ugostiti najtrofejni evropski klub, Pro Reko.

Rivali Radničkom u grupi A su još Olimpijakos i Mladost, a Novom Beogradu grupi B još hercegnovski i splitski Jadran. U grupi C su: Ferencvaroš (Mandić), Primorac (Rističević, Vico), Oradea, Breša i grupa D: Marselj (Drašović), Sabadelj, Hanover i Barseloneta.

U drugu fazu plasiraće se dve najbolje ekipe.