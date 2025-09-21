FORMULA 1 SVE "LUĐA"! Najbrži na svetu se zakucao u zid, pobeda pripala legendi - šampionka trka je otvorena!

Aktuelni svetski prvak u šampionatu Formule 1 vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Azerbejdžana.

FOTO: Tanjug/AP

Ferstapen je na stazi u Bakuu došao do četvrte pobede ove sezone, a 67. u karijeri.



Četvrto mesto u trci zauzeo je vozač Mercedesa Italijan Kimi Antoneli, dok je peti bio Novozelanđanin Lijan Loson iz Rejsing bulsa.

Bodove na VN Azerbejdžana osvojili su još Juki Cunoda (Red Bul), Lando Noris (Meklaren), Luis Hamilton (Ferari), Šarl Lekler (Ferari) i Isak Hađar (Rejsing buls).

Vodeći u generalnom plasmanu vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri odustao je u prvom krugu, pošto je udario u zid staze u Bakuu.

Pjastri je zadržao prvo mesto u generalnom plasmanu vozača sa 324 boda, drugi je Noris sa 299, a treći je Ferstapen sa 255.

Naredna trka u šampionatu F1 biće vožena 5. oktobra za Veliku nagradu Singapura.



