ATLETSKI SVET U NEVERICI! Pogledajte hitac Adriane Vilagoš sa kojim bi osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu (VIDEO)
ADRIANA Vilagoš je u kvalifikacijama bacanja koplja na Svetskom prvenstvu ostvarila rezultat 66.06 i plasirala se u veliko finale.
To je bio bolji rezultat nego li u finalu Olimpijskih igara, kada je Haruka Kitaguči bacila 65.80 za zlato u Parizu.
Norma za kvalifikacije bila je postavljena na 62.50 metara, a već u prvom hicu bila je blizu Adriana, pošto je bacila 61.22.
U drugoj seriji, bila je nešto slabija sa hicem 61.11 metara, a onda... Onda je usledio spektakl.
Zaletela se Vilagoš, i bacila fenomenalnih 66.06 metara, čime je zauzela prvo mesto u kvalifikacionoj grupi A.
Kako je to izgledalo, možete videti ispod.
