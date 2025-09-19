Ostali sportovi

ATLETSKI SVET U NEVERICI! Pogledajte hitac Adriane Vilagoš sa kojim bi osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu (VIDEO)

Новости онлине

19. 09. 2025. u 13:31

ADRIANA Vilagoš je u kvalifikacijama bacanja koplja na Svetskom prvenstvu ostvarila rezultat 66.06 i plasirala se u veliko finale.

АТЛЕТСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Погледајте хитац Адриане Вилагош са којим би освојила злато на Олимпијским играма у Паризу (ВИДЕО)

Foto Profimedia

To je bio bolji rezultat nego li u finalu Olimpijskih igara, kada je Haruka Kitaguči bacila 65.80 za zlato u Parizu.

Norma za kvalifikacije bila je postavljena na 62.50 metara, a već u prvom hicu bila je blizu Adriana, pošto je bacila 61.22.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U drugoj seriji, bila je nešto slabija sa hicem 61.11 metara, a onda... Onda je usledio spektakl.

Zaletela se Vilagoš, i bacila fenomenalnih 66.06 metara, čime je zauzela prvo mesto u kvalifikacionoj grupi A.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kako je to izgledalo, možete videti ispod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese