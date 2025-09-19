ATLETSKI SVET U NEVERICI! Pogledajte hitac Adriane Vilagoš sa kojim bi osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu (VIDEO)

ADRIANA Vilagoš je u kvalifikacijama bacanja koplja na Svetskom prvenstvu ostvarila rezultat 66.06 i plasirala se u veliko finale.

To je bio bolji rezultat nego li u finalu Olimpijskih igara, kada je Haruka Kitaguči bacila 65.80 za zlato u Parizu.

Norma za kvalifikacije bila je postavljena na 62.50 metara, a već u prvom hicu bila je blizu Adriana, pošto je bacila 61.22.

U drugoj seriji, bila je nešto slabija sa hicem 61.11 metara, a onda... Onda je usledio spektakl.

Zaletela se Vilagoš, i bacila fenomenalnih 66.06 metara, čime je zauzela prvo mesto u kvalifikacionoj grupi A.

Kako je to izgledalo, možete videti ispod.

Adriana Vilagoš je u finalu SP! pic.twitter.com/o2l5TcpyRO — FantomBeograda (@FantomBeograda) September 19, 2025