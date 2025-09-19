Ostali sportovi

AU, ŠTA URADI SRPKINJA! Adriana Vilagoš nestvarno bacila koplje u kvalifikacijama, na pomolu epska senzacija

Марко Паунић
Marko Paunić

19. 09. 2025. u 13:12

SJAJAN nastup Adriane Vilagoš u kvalifikacijama bacanju koplja na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP

Srpkinja je bacila koplje na 66.06 što je najbolji rezultat kvalifikacija i veći rezultat nego li koliko je bilo potrebno za zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

Haruka Kitaguči je bacila 65.80 za najsjajanije odličje. I baš je Japanka bila prvi favorit za zlato na Svetskom prvenstvu pred domaćom publikom. Međutim, Kitaguči je žestoko podbacila i na ivici je eliminacije u kvalifikacijama bacanja koplja.

To bi bila prvorazredna senzacija i otvoren put Vilagoš u velikom finalu ka medalji. Ipak, još uvek nisu gotove kvalifikacije i Kitaguči mora da posmatra i drugu grupu da se nada da će na mala vrata ući u finale. 

Inače, norma za plasman u finale, jeste 62,50 metara, a srpska atletičarka je prebacila iz trećeg pokušaja. Vilagoš je najpre bacila 61,22 metra, potom zbog lošeg zaleta "samo" 61,11 m, da bi onda trećim hicem oduvala konkurenciju i prošla u finale, koje je na programu u subotu od 14,05.

Adrijana, inače, ima drugi najbolji ovosezonski hitac od 67,22 m napravljen u Splitu. Samo je Austrijanka Viktorija Hadson bacila više u 2025. godini – 67,76 m.

Finale u disciplini bacanje koplja održaće se u subotu od 14.05 časova.

