"OVI SRBI SU NEVEROVATNI!" Rivali u šoku! Kako su srpski odbojkaši eliminisali trostrukog prvaka sveta i zakazali duel sa sjajnim timom?

TO su "orlovi" kakve želimo da gledamo. Moćne, odvažne, odlučne, razigrane. Odbojkaši su izborili osminufinala na 21.SP na Filipinima, pošto su u trećem kolu grupe H u Pasaj sitiju eliminisali silni Brazil sa 3:0 (25:22, 25:20, 25:22). Izabranici Georga Krecua za plasman među osam najboljih boriće se u utorak, 23. septembra sa Iranom. U eventualnom četvrtfinalu sastaće se sa boljim iz duela Tunis - Češka.

Foto: Profimedia

Posle startnog poraza od Češke (0:3) malo ko je verovao da će Ivović i drugovi izboriti nokaut fazu. Trgli su se protiv Kine (3:0), a protiv trostrukog svetskog šampiona, bronzanog sa poslednjeg šampionata u Poljskoj i Sloveniji 2022, morali su da igraju na sve ili ništa. I pružili su impresivnu partiju i prvi put posle šest godina i pobede u Ligi nacija (3:2) bacili na kolena velikog rivala. A sa 3:0 savladali su ih poslednji put u finalu Svetske lige 2016.

- Igrali smo u 10 ujutro, a mi smo navikli da treniramo u tom terminu, ali ne i da igramo maksimalno, da skačemo, padamo, igramo druge poene. Želim da čestitam Brazilu na sjajnoj sezoni u Ligi nacija... Dugo ih nismo pobedili. Možda nisu odigrali najbolje, ali mi jesmo. Utakmica je bila vrlo lepa. Pokazali smo više emocija, bolju energiju i sjajan nastup mojih saigrača. Veoma smo srećni i nadamo se da ćemo nastaviti ovako. Ponosan sam - istakao je sjajni dirigent igre Nikola Jovović.

Bila je ovo najbolja partija naše selekcije u poslednjih nekoliko godina. Konačno je servis bio silovit, blok granitan, napad ubitačan, odbrana izvanredna. Nadigrali su Srbi Brazilce u svim elementima igre i dokazali da imaju kvalitet za velika dela. I ne zaboravimo pre dve nedelje su na "Memorijalu Vagner" u Krakovu izgubili sa 3:1.

- Znamo svi kako smo trenirali celo leto i ovo je zasluga za to. Ostaje žal što smo tim porazom protiv Češke, znali smo da su dobra ekipa, ali nismo očekivalo. Ali, sve se to zaboravlja, čekamo ... Zahvalio bih se navijačima koji su nas bodrili, znaju da ćemo dati poslednji atom snage da Srbija pobedi - naglasio je za OSSRB Pavle Perić.

Od početka su "orlovi" igrali izvanredno, agresivno na servisu i napadu, strpljivo u odbrani. I nijednog trenutka nisu padali. U prvom setu bila je rezultatska klackalica do 11:10 za Brazilce. Tada je na servisu liniju stao Kujundžić i Srbi prave seriju 3:0 za vođstvo do 13:11. Od tog trenutka naši kontrolišu igru. Odoleli su svim napadima "karioka", koji su se poslednji put primakli na 21:21. Ali, Luburić i Perić su odveli ekipu do 25:22.

U drugom se igrao poen za poen di 7:7, kada se naši serijom 5:1 odlepljuju na 12:8. Srbi su u tim trenucima izvanredno servirali i blokirali. Brazilci su samo jednom pripretili, kada su u finišu od 15:20 stigli do 18:20.Međutim, Luburić je u tim trenucima odigrao perfektno.

- Imali smo istu energiju kao protiv Češke, ali Srbi su bili neverovatni. Malo smo se obeshrabrili, jer smo uradili dobre stvari, dobro servirali, napadali, ali oni su bili bolji od nas. Luburić i Perić su odigrali izvanredno, nismo znali kako da ih zaustavimo. I servis Srbije je bio jako dobar. Nismo igrali loše, ali nije bilo dovoljno, Srbi su igrale bolje od nas i zaslužili su pobedu - priznao je posle meča kapiten Brazila Lukateli.

"Orlovi" nisu smanjivali gas ni u trećem setu, brzo su se odlepili na 6:2. Brazilci su pokušali da uzvrate, prvi put su se primakli na 10:11, a drugi put na 18:20. Naši su odoleli pritisku velikog rivala, a fenomenalni Dražen Luburić je drugu meč loptu pretvorio u veliko slavlje.

- Igrali smo dobro, ali su Srbi bili odlični, nisu pravili puno grešaja, odigrali su sjajno brejk poene, u napadu su bili izuzetni, u nekim trenucima se i fenomenalno branili, tako da su zaslužemo pobedili - naglasio je pomoćnik selektora Brazila Leonaldo Roberlej Luiz.

BRAZIL - SRBIJA 0:3

DVORANA: Arena "SM azijski mol" u Pasaj sitiju. Gledalaca: 900. Sudije:Mokri (Slovačka) i Bulonž (Belgija).

BRAZIL: Alan 10, G. Mateuš 1, Adriano (libero), Dos Santos Mateuš, Onarato 6, Žadson 9, Fernando, Makve (libero), Lukareli 6, Artur 5, Bergman, Flavio 7, Čizoba, Darlen 4. Poeni - napad: 40, blok: 6, servis: 2, greške rivala: 16 (14 iz servisa).

SRBIJA: Nikolić, Negić (libero), Veljko Mašulović, Ivović (libero), Jovović 4, Kujundžić 10, Perić 16, Gajović, Nemanja Mašulović, Luburić 19, Stefanović 7,Todorović, Brborić, Nedeljković 4. Poeni - napad: 44, blok: 12, servis: 4, greške rivala 15 (12 iz servisa).

Setovi: 22:25, 20:25, 22:25.

Izvinite zbog nerviranja

PREKALjENI tehničar Nikola Jovović se preko malih ekrana obratio i navijačima u Srbiji:

- Hvala va, puno! Izvinite što vas nekad nerviramo, ali borimo se za Srbiju i za nas. Nada, se da će sve biti dobro do kraja, hvala vam puno na podršci.

Krecu: Disali nam za vratom

SELEKTOR George Krecu posle poraza od Čeha nije klonuo duhom i verovao je da je sve moguće na SP. Nije propustio da pohvali sjajnog korektora Dražena Luburića:

- Imamo sjajnog kapitena na terenu. Luburić je bio hladan čak i kada su Brazilci bili blizu, kada su nas stizali. Nije lako osetiti kako ti dišu za vratom, to su izvanredni igrači i sve može da se promeni u jednom minutu. Uživaćemo u ovoj pobedi dan, dva i onda se okrećemu duelu u osminifinala.

OSMINA FINALA - Pasaj Siti

Subota - 20. septembar

Turska - Holandija 9.30

Poljska - Kanada 14.00

Nedelja - 21.septembar

Argentina - F2

Belgija - Finska

Ponedeljak - 22.septembar

Bugarska - Portugalija 9.30

SAD - Slovenija 14.00

Utorak - 23. septembar

Tunis - Češka

Srbija - Iran

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

ČETVRTFINALE - Pasaj Siti

Sreda - 24. septembar

Polj/Kan. - Tur/Hol. (P1)

Arg/F2 - Bel/Fin. (P2)

Četvrtak - 25.septembar

Tun/Češ. - Srb/Iran (P3)

Bug/Por. - SAD/Slov. (P4)

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

POLUFINALE - Pasaj Siti

Subota - 27.septembar

P1 - P4

P2 - P3

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30